La programació nadalenca de televisions i ràdios entreté amb cinema, música, cuina i radio

Les gales musicals omplen la programació televisiva





La programació de les televisions i ràdios s'omple de cinema familiar, especials de música, cuina i radio per celebrar les festes tradicionals festes de Nadal i Nadal, segons han avançat els diferents mitjans.

Després del tradicional missatge del Rei d'aquesta nit, a La 1 de TVE arribarà 'Telepasión. El musical ', conduït per Anne Igartiburu, al costat de Santiago Segura. "Va a estar molt bé", ha promès la presentadora que compartirà la nit de Nadal amb més de noranta rostres de RTVE que protagonitzaran diferents números que retran homenatge a grans musicals de la història del cinema, amb la història de 'La La Land', com fil conductor.

De la mateixa manera, la música cobrarà protagonisme aquesta nit, 24 de desembre, amb els especials musicals de Pablo Alborán, Raphael, Bruno Mars i Cecilia, que actuaran al costat d'altres artistes com Pablo López, Vanesa Martín, Juanes, Malú, Bebe, Nena Pastori, Marta Soto, Antonio Orozco, Andrés Calamaro, David de Maria, Miguel Poveda, Pastora Soler, Rozalén, Sergio Dalma o Sweet Califòrnia. Per la seva banda, Bruno Mars portarà el directe del seu últim àlbum, '24K Magic', al mític Apollo Theater de Harlem, a Nova York en un especial d'una hora celebrat a finals del mes de novembre.

El dia de Nadal, La 1 de TVE emetrà l'especial Nadal de 'Operación Triunfo', amb Roberto Leal al capdavant, que comptarà amb participants de la primera edició com Rosa, David Bustamante, Manu Tenorio, Naim Thomas, Gisela, Núria Fergó, Àlex, Natalia, Alejandro Parreño, Vero, Geno i Javián.

Entre les actuacions que ja es coneixen destaquen les de Rosa i Amaia, que cantaran 'Gràcies per la música' (Abba), Nerea i Bustamante interpretaran 'Viu per ella' de (Andrea Bocelli), Gisela i Agoney cantaran 'Somebody else' s guy ' (Jocelyn Brown), Raoul i Alejandro Parreño es pujaran a l'escenari amb 'Do not let the sun go down on me' (Elton Jon), Cepeda i Manu Tenorio uniran les seves veus per cantar 'Lucía' (Joan Manuel Serrat), Alfred i Naim Thomas recuperaran el tema 'Adoro' (Armando Manzanero), Mireya i Nuria Fergó posaran accent flamenc amb 'Nits de Bohèmia' (Navajita Plateá), entre d'altres.

A La 2, 'Com vam riure' ofereix avui diumenge 24 de desembre 'Feliç Humor Bon Nadal', especialment amb els millors moments de les gales mítiques de TVE amb referents de l'humor com Tip i Coll, Dimarts i 13, i Eugenio. L'especial recorre les sis dècades de la cadena gràcies a l'Arxiu de RTVE. El Ballet Zoom, Valerio Lazarov, Joaquín Reyes, els germans Calatrava, Morancos, Cruz i Raya, Josema i Millán, Tony Leblanc o Chiquito de la Calçada, entre d'altres, també apareixen en aquest especial.

La nit de Nadal, Telecinco oferirà a la tarda (16.00 hores) 'Oz, un món de fantasia', la pel·lícula coprotagonitzada per Rachel Weisz, Mila Kunis i Michelle Williams, per després oferir al prime time (22.00 hores) 'Frozen' .

Prèviament, a les 21.15 hores, s'estrenarà el curtmetratge animat 'Frozen: una aventura d'Olaf', protagonitzat pel simpàtic ninot de neu que acompanya la princesa Anna a la recerca de la seva germana Elsa. Després de l'emissió de 'Frozen', la cita amb el cinema d'animació prossegueix de la mà de 'L'origen dels guardians' (23.45 hores).

Per la seva banda, aquesta nit 24 mes de desembre (21.15 hores) Cuatro oferirà l'especial 'First Dates Christmas'. Així mateix, 'Els Croods' arribaran el dia de Nadal en prime time (22.30 hores).

A Antena 3, 'Els Simpson' protagonitzaran el migdia de Nadal i Nadal. A més, avui la cadena emetrà 'El millor de cada casa', que comptarà amb un Naixement compost per figuretes de les cares més populars de Atresmedia. Després serà el torn de la música i les imitacions amb una edició especial de 'Tu cara me sona. Grans èxits '.

laSexta la nit de Nadal tindrà una 'Nochemala a la cuina' amb Alberto Chicote, un programa que resumirà els millors moments del format.

El Vaticà serà escenari principal en el Nadal de TRECE, que oferirà la Benedicció Urbi et orbi del dia 25 de desembre (12.00 hors) des de la Plaça de Sant Pere. Així mateix, avui es podran seguir les paraules de Felip VI (21.00 hores) i, a continuació, les del president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez. A més, TRETZE oferirà altres cites religioses com la Santa Missa de Mitjanit a la matinada del 24 al 25 de desembre des de la Catedral Primada de Toledo.

En les setmanes del 25 de desembre i l'1 de gener, TRECE aposta pel cinema amb 'Gremlins', 'Big', 'La Màscara', 'Mentider compulsiu' o 'Austin Powers 2: l'espia que m'achuchó', ' lady Falcó 'o' Cocoon '.

PROGRAMES ESPECIALS A LA RÀDIO





Des de les ones, Carlos Herrera torna amb una nova edició de 'Herrera en Navidad' el dia de Nadal. De 18.00 a 21.00 hores, el locutor de COPE acompanyarà els oients amb els millors nadales.

Així mateix, abans del missatge institucional del Rei que es podrà escoltar també a COPE, Ángel Expósito posarà nom des de les 17.00 hores a històries màgiques en l'especial 'Expósito per Nadal'. Aquest mateix dia, de la mà de José Luis Restán, Faustino Catalina i la corresponsal a Roma i el Vaticà, Eva Fernández, COPE retransmetrà la Missa del Gall des de les 21.15 hores, la Benedicció Urbi et orbi del 25 al migdia.

A la Cadena SER, avui a les 17.00 hores, Nieves Concostrina dirigeix 'Qualsevol temps passat va ser anterior' dedicat a les festes; a les 18.00 hores, hi haurà un 'Buenavida' especial Nit de Nadal on Marta Nebot parlarà de com fer que agradi el Nadal si s'odia, pautes per atacar la tristesa, nostàlgia o enyorança nadalenca, recepta per cuinar el marisc com en els restaurants d'estrella Michelin, trucs per comprar pernil bo -sigui quin sigui el teu pressupost-, com tractar amb "el cunyat" en el sopar familiar i de postres Eva Hache, que explicarà com és el Nadal sueca.

Entre el més destacat de la nit de Nadal de la SER, a les 19.00 hores, arribarà una nova entrega de 'La llengua moderna' amb Quequé i Valeria Ros; ia partir de les 20.00 hores, Pedro Blanco conduirà 'Un any a la SER', un programa que repassarà les històries i testimonis que deixen aquests dotze mesos de ràdio; a les 21.00 hores s'emet del tradicional discurs nadalenc del Rei i la seva posterior anàlisi, amb la direcció de José Antonio Marcos.

El dia Nadal, la Cadena SER afronta la seva ja tradicional lliurament de ficció sonora nadalenca amb la primera adaptació per ràdio d'una pel·lícula estrenada el 20 de desembre de 1962. El 25 de desembre al migdia, la SER estrena 'La gran família', peça basada en la memorable pel·lícula en blanc i negre del mateix títol, protagonitzada per una família madrilenya de classe mitjana, amb 15 fills.

Per la seva banda, el dia 25 de desembre en 'Més d'un', els oients de l'emissora podran escoltar 'El mag d'Oz ... segons Alsina', l'adaptació de l'obra de L. Frank Baum, se suma a la ja tradicional aposta de Carles Alsina i Onda Cero per la ficció per Nadal.