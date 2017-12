Els Anticapitalistes de Podem critiquen l'assalt dels "errejonistas" a la direcció de Madrid

Ramon Espinar és el secretari general de Podem Comunitat de Madrid





Podem Comunitat de Madrid ha renovat la seva direcció donant més poder a l'Executiva regional i a la direcció del Grup Parlamentari de l'Assemblea als 'errejonistas' i llevant-li als anticapitalistes de cara a les eleccions autonòmiques de 2019.

Així s'ha acordat aquest dissabte després de la celebració del Consell Ciutadà Autonòmic de Madrid. D'aquesta manera, la diputada errejonista Mónica García entra dins de l'Executiva regional i serà la nova presidenta del Grup Parlamentari de Podem a l'Assemblea, en substitució del diputat autonòmic Marco Candela.

També passa a formar part de la direcció regional el secretari general de Podem Madrid, el exJemad Julio Rodríguez. Així mateix, la direcció de Podem a l'Assemblea de Madrid suma al diputat Hugo Martínez Abarca, també 'errejonista'.

Per contra, surt de l'Executiva del partit el anticapitalista Raúl Camargo, que fins ara és secretari polític. Davant la renúncia d'Isabel Serra (anticapitalistes) d'ocupar el seu lloc en la direcció, i la de Lorena Ruiz-Huerta a incorporar-se al Consell els seus llocs romandran vacants a l'espera d'una reconsideració, han explicat fonts de la formació estatge.

D'aquesta manera, el Consell de Coordinació queda amb Ramón Espinar com a secretari general mentre que la Secretaria d'Organització es manté Fran Casamayor. La Portavocía del Consell Ciutadà Autonòmic queda pendent de designació i en la Secretaria d'Anàlisi i Desenvolupament segueix Víctor Rey.

El titular de la Secretaria d'Unitat Popular és Jesús Santos i Maria Espinosa ostenta ara la Secretaria d'Acció Institucional Maria Espinosa (que abans ocupava Jacinto Morano). La presidenta del Grup Parlamentària l'ocupa com s'ha esmentat anteriorment Mónica García mentre que Elena Sevillano segueix en la Secretaria de Societat Civil (Elena Sevillano).

Completen la relació de càrrecs del Consell de Coordinació Dina Bousselham (Secretaria de Coordinació Executiva i d'Àrees), Paloma García Vila (Secretaria de Feminismes i LGTBI) i Julio Rodríguez, com a secretari general de la ciutat de Madrid.

No obstant això i pel que fa al grup parlamentari, la portaveu parlamentària la manté la afí als anticapitalistes Lorena Ruiz-Huerta, que va arribar al càrrec fa un any després d'una reunió del Consell autonòmic celebrada el 23 de desembre en què el 'errejonista' José Manuel López va perdre aquest lloc.

Així, amb l'esmentada Presidència per Mónica García, la direcció del grup queda de la següent manera: Raquel Horta (Portavocía adjunta primera), Jacinto Morano (secretari general), Marco Candela (Portaveu adjunt segon), Laura Díaz (Vicepresidenta Tercera de la Assemblea), Maria Espinosa (Secretaria d'Acció Institucional) i la incorporació d'Hugo Martínez Abarca.

CARMENA, SÁNCHEZ MATO I LES FINANCES DE MADRID





Aquesta reestructuració es produeix després de les tensions entre les tres famílies de Podem esdevingudes en els últims dies arran de la destitució per part de l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, del delegat d'Economia, Carlos Sánchez Mato (IU), per no recolzar el nou Pla Econòmic Financer (PEF) negociat entre el Ministeri d'Hisenda i l'Ajuntament.

Aquest fet va desencadenar fortes crítiques dels diputats autonòmics anticapitalistes com Isidre López contra Carmena i el sector que li dóna suport a l'Ajuntament, mentre que altres com José Manuel López o el mateix líder del partit, Pablo Iglesias, van donar suport a l'alcaldessa.

MADRID SERÀ DECISIU EN 2019





En la mateixa reunió s'ha realitzat un balanç de l'any i s'ha donat la benvinguda als nous membres dels cercles elegits en un procés de primàries celebrat la setmana passada. Els nou elegits pels inscrits són del corrent oficialista, de manera que el sector d'Espinar ja compta amb la majoria absoluta a l'òrgan regional de la formació.

"La Comunitat de Madrid serà un territori decisiu en 2019. Revalidar les majories als ajuntaments del canvi és condició sine qua non per a guanyar les eleccions generals i seguir sent una eina política de majories", ha expressat el secretari d'Podem Comunitat de Madrid, Ramón Espinar.

El secretari general de Podem ha anunciat que l'organització redoblarà l'aposta al sud i el Corredor de l'Henares. "Hi ha governs que representen les nostres polítiques i que ens ajudaran a guanyar la presidència de la Comunitat de Madrid", ha apuntat.

APARTAR ELS ANTICAPITALISTES I LES VEUS DISCREPANTS





Podem en Moviment, els anticapitalistes, han qualificat d ' "error" els moviments d'Espinar a rellevar els membres de l'executiva de Podem Comunitat de Madrid Raúl Camargo, Jacinto Morano, en el que consideren un intent d'apartar "les veus discrepants" de la formació.

Així, veuen aquesta decisió "contradictòria" amb el mandat dels inscrits de Podem Comunitat de Madrid "explicitat en l'Assemblea Ciutadana Autonòmica de fa any i mig i en la recent assemblea municipal de la ciutat de Madrid".

"Quan ens demanin un pas enrere ens trobaran sempre donant cent passos al capdavant", han conclòs.