El preu de l'aigua d'Aigües Ter-Llobregat pujarà un 11,8% a proposta d'Acciona

Planta dessalinitzadora d'Aigües Ter-Llobregat





La Generalitat portarà el proper dia 28 al consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) una proposta per a l'augment de les tarifes d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) un 11,8% per l'any que ve. Com és sabut, la gestió d'ATLL segueix en mans d'Acciona a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem, el proper 30 de gener sobre l'adjudicació del contracte d'ATLL, tal com ha vingut informat CatalunyaPress .

Així, la pujada del preu que ATLL ven a les subministradores que operen a la regió metropolitana de Barcelona i que serveixen a llars ia empreses suposa el major increment del preu de l'aigua des de 2013. La proposta argumenta que aquest increment respon a la "revisió ordinària quinquennal de la tarifa de la societat concessionària "un cop transcorreguts els primers cinc anys de vigència" del contracte de gestió "del subministrament d'aigua en alta d'ATLL que es preveu en el contracte signat per l'Administració. L'estudi de costos inclou, així mateix, objectius i eficiència, amortitzacions i retribucions financeres.

El Govern cessat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució s'havia compromès a congelar o almenys pal·liar aquesta pujada a canvi de la renúncia d'una part del cànon concessional. Però la conjuntura no ha permès que s'hagi pogut prendre una decisió política sobre l'assumpte. En qualsevol cas, des de l'Administració s'assenyala que la pujada de preu es reflectirà amb l'increment d'un euro al mes a la factura de l'aigua. Des de 2010, la tarifa porta un increment acumulat del 138,12% a causa sobretot de la pujada de 2012.

Així, el Suprem dictarà el 30 de gener una resolució sobre el recurs de la Generalitat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va anul·lar el concurs amb el qual es va adjudicar a Acciona la gestió d'ATLL. Amb aquesta operació la Generalitat va dur a terme la major privatització de Catalunya, que va ascendir a 1.000 milions d'euros, i que anava destinada a tapar el forat del dèficit el 2012. Agbar va denunciar llavors l'adjudicació davant l'Organisme Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya ( OARCC) que va acabar donant-li la raó argumentant que Acciona hauria d'haver quedat exclosa del procediment per l'incompliment d'una de les seves bases.





Aquesta operació s'ha vist embolicada en litigis des dels seus inicis i compta ja amb una sentència del Suprem del 12 de març de 2015 segons la qual "Aigües Ter-Llobregat (ATLL) està inhabilitada per gestionar el servei d'abastament en alta" del Sistema Ter -Llobregat.