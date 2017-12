Santi Vila no abandona la política i persegueix l'alcaldia de Barcelona

L'exconseller Santi Vila





El que va ser conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Santi Vila, es planteja tornar a la política postulant-se com a alcalde de Barcelona. Per això treballa en la creació d'una plataforma formada per antics companys del PDeCAT i personalitats del món econòmic i empresarial.





Santi Vila centra la seva activitat al marge de la seva militància en el PDeCAT, ja que el partit ha deixat de confiar en ell després que abandonés el Govern de Puigdemont abans de la votació de la Declaració Unilateral d'Independència. Una actitud que molts militants i antics companys consideren com una deslleialtat.





Vila va començar la seva carrera política a les files d'ERC per passar després a CDC i al PDeCAT amb els que va ser alcalde de Figueres i titular de tres conselleries del Govern. Però el seu gest contrari a la DUI li va valer el veto per liderar la candidatura del PDeCAT per al 21D. També ho va descavalcar de la presidència del Consell Nacional evitant, però, que la Marta Pascal li obrís un expedient disciplinari que hagués acabat en la seva expulsió del partit.





Fonts pròximes a Santi Vila comenten que l'exconseller s'està reunint amb Antoni Fernández Teixidó, exconseller també de CDC i fundador del moviment Lliures, que acull exconvergentes i ex membres d'Unió. La seva intenció és la de capitalitzar l'equip humà d'aquest moviment i sumar suports empresarials per impulsar una nova formació política davant l'horitzó de les eleccions municipals el 2019.