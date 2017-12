Aquest Nadal

Nadal a Veneçuela





Estem davant d'una de les Nadal més tristes que hem viscut els veneçolans en dècades. Aquest és un país colpejat per tot arreu. La crisi social i econòmica té traumatitzat al poble veneçolà.





La sensació de país en ruïnes, es percep al llarg i ample d'aquesta geografia. Cal veure les cares de la nostra gent, percebre les noves olors a les ciutats, contemplar la tristesa de la gent al metro de Caracas. Veure circular pel carrer a milers de nens sols fàcilment ens permet concloure que el país està desesperat, que s'ha empobrit, que la il·lusió s'esvaeix, que la fam colpeja els estómacs ia la siquis de la majoria dels veneçolans.





Qui pot estar content en un Nadal quan la família s'ha dividit, s'ha desintegrat, perquè els que governen han empès a gairebé tres milions de veneçolans a deixar la seva pàtria a la recerca de noves oportunitats? No només és la crisi econòmica, és la inseguretat que afecta les nostres ciutats, urbanitzacions, els nostres barris. La gent es va per por, per falta de treball decent, per culpa de l'escassetat, perquè veuen un futur incert. Això no és un designi de la història, és la conseqüència de tenir amb un mal govern. És un crim que tinguin la responsabilitat de conduir aquesta nació.





És simple, els que ostenten el poder, han pres decisions no només errònies, sinó contraproduents que en comptes de donar major qualitat de vida als seus habitants els han empobrits mentre que ells s'han enriquit. Què importen els resultats electorals si la realitat és evident? El camp desemparat, la major inflació del planeta, insalubritat per tot arreu, contraban i malifetes a la volta de la cantonada. La gent desconfia de les autoritats i els que estan al comandament veuen al poble com imbècil, fàcil d'enganyar i en el seu nom enriquir-se. Per al Govern és una altra el Nadal, disfressada amb propaganda oficial, amb missatges cursis d'ambaixades, amb parrandas sense tradició, amb espectacles buits.





Per a la majoria serà una trista Nadal, per als que hi són i els absents. Veneçuela ha de donar un canvi, els veneçolans es mereixen molt més.