Més de 2000 empreses amb seu a Catalunya s'han traslladat a Madrid, segons la presidenta Cifuentes

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de Madrid





Més de 2.000 empreses han traslladat el seu domicili fiscal o seu social a Madrid des de l'inici de la crisi a Catalunya, segons ha informat aquest diumenge, dia de Nadal, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.

La mandatària regional ha assenyalat que de moment disposen d'una xifra "orientativa" sobre el nombre d'empreses en qüestió, però calculen que "són més de 2.000" les que s'han traslladat.

"Nosaltres no ens alegrem del trasllat d'empreses catalanes a la Comunitat de Madrid perquè el que volem és que Catalunya, que és una regió molt estimada, recuperi el ritme de creixement que tenia abans de tot el que ha passat en els últims mesos i que , d'alguna manera, Catalunya torni a ser una altra vegada una regió capdavantera en creació d'empreses, econòmic i ocupació ", ha destacat.

Així, ha indicat que "per descomptat" a la Comunitat de Madrid van a acollir "amb els braços oberts" a qualsevol empresa "que vingui de qualsevol part", tant d'altres comunitats autònomes com de fora d'Espanya.

"Som més una regió molt competitiva per invertir per crear ocupació amb una fiscalitat baixa, amb uns serveis molt adequats i, sobretot, amb uns professionals molt qualificats", ha afegit.

En aquest sentit, Cifuentes ha assegurat que "totes aquestes característiques" fan que "més enllà" de la situació a Catalunya i de "la fugida d'empreses" des de Catalunya a la Comunitat de Madrid, "abans fins i tot que això passés", la Comunitat de Madrid "estava portant més inversió estrangera" el que suposava "pràcticament la meitat de la inversió estrangera de tot Espanya ja estava venint a la Comunitat de Madrid".

"La Comunitat de Madrid és una comunitat on cada dia es posen en marxa 57 empreses noves i es creen 333 nous llocs de treball. Nosaltres seguirem creixent. Tenim unes previsions bones de creixement per a l'any que ve, al voltant del 3 per cent. Ens hem proposat que es creïn més de 75.000 llocs de treball i el que volem és que aquesta prosperitat que ja s'està donant a Madrid ja que es pugui estendre també a la resta de les comunitats autònomes que porten un ritme de creixement menor", ha conclòs.