La AMI va plantejar que els Mossos deixessin de dependre de jutges i fiscals per assegurar l'1-O

Així ho recull un informe de l'AMI sobre els Mossos.





Un informe encarregat per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) de Catalunya plantejava que els Mossos d'Esquadra deixessin de dependre funcionalment dels jutges, els tribunals i el ministeri fiscal per poder assegurar la correcta celebració del referèndum d'independència.





Així ho recull en el document lliurat per la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem, en el qual s'analitzaven les possibles "incidències penals" que podria tenir per a aquest cos policial autonòmic seva participació en el procés d'independència.





El text porta la data d'1 de gener de 2017 i es titula 'Informe jurídic sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant el procés cap a la independència i possibles incidències jurídiques'.





Ha estat lliurat per la Guàrdia Civil al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa contra el procés sobiranista, com una de les evidències que acompanyen a l'últim informe de la Guàrdia Civil, després del qual el magistrat ha imputat sis persones més, entre elles, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras.





L'informe, que consta de 16 folis, es va realitzar a causa de "l'especial rellevància" que havia adquirit l'actuació dels Mossos en el procés sobretot a partir d' "algunes actuacions" que els membres d'aquest cos policial tenen obligació de fer " per ordre judicial ".





S'hi analitzen les lleis que els afecten i els possibles delictes en què poden incórrer els agents si les incompleixen. Així, s'explica que segons la Llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, aquests tenen l'obligació de "complir i fer complir la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la legislació vigent".





També, segons l'article 14 d'aquesta mateixa llei, "els membres del Cos dels Mossos d'Esquadra adscrits a les unitats de policia judicial depenen orgànicament del Departament de Governació i, segons l'article 444 de la Llei orgànica del poder judicial, depenen funcionalment dels jutges, els tribunals i el ministeri fiscal, en l'exercici i el compliment de les funcions que els encomanin ".





LLEI DE SEGURETAT NACIONAL





Aquests articles sotmeten a la Policia autonòmica al compliment de la Constitució i els fan dependre funcionalment dels jutges i fiscals.





Per això, en l'informe es proposa que, prèviament a la convocatòria i celebració del referèndum d'independència, al Parlament suprimeixi aquesta dependència mitjançant una llei o mitjançant la Llei de Transitorietat Jurídica.





En qualsevol cas, proposa, modificar la Llei de la Policia de la Generalitat per suprimir l'obligació dels Mossos de submissió a la Constitució i eliminar el fet que l'obediència deguda no pugui emparar els actes contraris a la Carta Magna.





El document, que no està signat, demana que es faci extensiva aquesta previsió als funcionaris, empleats públics i autoritats de la Generalitat.





A més, l'autor o els autors de l'esmentat informe jurídic proposen "suprimir la dependència funcional del Cos dels Mossos d'Esquadra respecte dels jutges, els tribunals i el ministeri fiscal".





Afegeixen que en tot cas s'ha de "modular aquesta dependència funcional, en el sentit que se suprimeixi per a totes les qüestions relacionades directament o indirectament amb la celebració del referèndum i la posterior execució que es derivi dels resultats".





En el document s'argumenta: "Està clar que si no es suprimeix aquesta dependència funcional, o es modula pel que fa a l'àmbit d'actuació, en aplicació dels principis abans exposats, serà difícil assegurar que el Cos dels Mossos d'Esquadra (i també les policies locals) actuïn assegurant el correcte funcionament del referèndum, ja que han de seguir les ordres i instruccions que rebin de Jutges, Tribunals i Ministeri Fiscal, que seran precisament d'impedir la celebració ".





També temien que el Govern pogués aplicar la Llei de Seguretat Nacional i així ho van recollir: "És clar que el procés d'independència com el que s'està seguint a Catalunya vulnera clarament alguns principis constitucionals, sobretot els títols preliminar i el títol VIII, referent a l'organització territorial de l'Estat. la convocatòria del referèndum i la mateixa llei de transitorietat, té les carácterísticas de dimensió, urgència i transversalitat que requereix la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional ".





Per aquest motiu, veien "del tot necessari" que una llei del Parlament català prevera "de manera expressa" la no aplicació a Catalunya de l'esmentada Llei. Fins i tot assenyalen que el Govern podria determinar que part dels agents de Mossos formaran part dels recursos humans adscrits al sistema de seguretat nacional per aplicar la Llei sota una autoritat d'un altre cos de l'Estat.





REBEL.LIÓ I SEDICIÓ





Després d'aquestes recomanacions, passen a analitzar cada un dels delictes dels quals es podria acusar als Mossos que participin en el procés d'independència. Citen expressament la prevaricació, abandonament del deure, omissió del deure de perseguir delictes, desobediència i denegació d'auxili, rebel·lió i sedició.





Però conclouen que els agents no incorrerien en aquests delictes perquè la seva actuació estaria emparada per les lleis que aprovés el Parlament català.





En el cas dels delictes de prevaricació veuen "molt difícil pensar" que cap actuació dels agents pugui entendre inclosa en aquest tipus penal "sempre que el Parlament de Catalunya provi la normativa necessària que els de cobertura". Tampoc incorreran en el delicte d'abandonament de la destinació si, com en l'anterior cas, està cobert legalment pel Parlament català.





També analitzen el delicte de l'omissió de perseguir delictes, del que diuen que l'abandonament col·lectiu del servei és "manifestament il·legal". Però afegeixen que aquesta actitud es pot produir en cas de vaga general per defensar les resolucions del Parlament i el Govern de Catalunya.





"Si aquest és el cas i la vaga es fa d'acord amb el dret de vaga reconegut a la Constitució, en cap cas es trobaran davant abandonament manifestament il·legal", assenyalen.





Sobre el delicte de "desobediència i denegació d'auxili" que tenen els funcionaris públics envers les resolucions judicials i envers els seus superiors, fan una sèrie de consideracions, admetent que aquest supòsit pot provocar, "de ben segur" la major inseguretat pel fet que pot haver resolucions judicials incompatibles o contradictòries amb les que rebin els agents dels seus superiors.





Però acaba descartant que pugui produir-se un delicte de desobediència a una autoritat judicial espanyola si aquesta perd la jurisdicció a Catalunya. A més, creuen que "és difícil" que els agents dels Mossos es trobin amb ordres contradictòries concretes i individualment notificades.





Pel que fa al delicte de rebel·lió, el descarten també i posen l'accent en què perquè es doni aquest supòsit penal, l'alçament ha d'anar acompanyat de "força física".





Descarten així mateix el delicte de sedició perquè no contemplen que els agents, en l'ús de les seves atribucions legals, vagin a incórrer en un revolta tumultuària, pública i oberta, desordenada, utilitzant la força o fora de les vies legals.





Però per evitar qualsevol interpretació insisteixen que el Parlament suprimeixi l'obligació d'acatar la Constitució. Finalment, no veuen aplicable el delicte de traïció, ni contra la pau o la independència de l'Estat.