Sindicats policials critiquen el menú nadalenc dels agents desplaçats a Catalunya

Sindicats d'agents de la Policia Nacional han denunciat el menú de Nadal que s'ha repartit als policies desplaçats a Catalunya en el marc de la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.





"Aquest és el menú que han donat als companys desplazos a Barcelona i que estan al vaixell", expressava el subinspector de la Policia Nacional, Alfredo Perdiguero a Twitter.





"Us sembla normal o també us fa vergonya com a mi? Vaja nit de Nadal la seva", deia l'agent.









Per la seva banda, el sindicat policial Confederació Espanyola de Policia (CEP) es feia ressò de la notícia, criticava el menú nadalenc "impropi d'un ministeri com el d'Interior".