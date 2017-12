Els treballadors podran desgravar 11 euros diaris per vals de menjar

El Govern elevarà l'exempció en la Declaració de la Renda per als vals de menjar de nou a onze euros a partir de l'1 de gener.





Així, el treballador no haurà de tributar per aquesta retribució flexible de l'empresa fins a aquest límit de 11 euros, el que amplia les bonificacions a aquest tipus de retribucions flexibles.





Segons avança El Confindencial Digital, la quantitat diària augmenta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, és a dir, els vals de menjador o documents similars, targetes o qualsevol altre mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador.





Amb aquesta mesura, Hisenda impulsa una solució per a les empreses que aposten pels beneficis socials, ja que els vals i targetes de menjar són el benefici més valorat pels empleats.





En moltes ocasions, sobretot en el cas dels sous més baixos, els vals de menjar també suposen una ajuda important als assalariats per arribar a final de mes.





Fins a l'any 2013, els vals de menjar no cotitzaven i quan algú perdia aquest sou modest, la seva prestació per desocupació o el seu jubilació eren menors de les que li haguessin correspost per la retribució real. Però el Govern va decidir el 2013 que tots aquests conceptes cotitzen a la Seguretat Social.





Els vals de menjar són una les retribucions en espècie més estesa en la política empresarial. Els anomenats xecs gourmet, tiquets-restaurant o generalment vals de menjar no paguen impostos. Però per estar exempts en l'IRPF la quantia no ha de superar els 11 euros diaris.





Des d'algunes empreses argumentaven a Hisenda que en molts llocs d'Espanya és molt difícil aconseguir un menú diari per sota dels 12 euros.





Recorden també que es tracta d'un import que portava deu anys sense ser actualitzat. Per aquest motiu vinguessin considerant que "arribar a dotze euros era el més raonable". Finalment, el límit quedarà en els 11 euros diaris.