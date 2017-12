Citats 13 professors de Sant Andreu de la Barca per comentaris a fills de guàrdies civils

La Fiscalia ha citat a declarar el director ia 12 professors de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca pels comentaris que suposadament alguns mestres del centre van fer a alumnes que són fills d'agents de la Guàrdia Civil, arran de les càrregues policials el 1 d'octubre.





Està previst que la Guàrdia Civil, en funcions de policia judicial, els prengui declaració els dies 4, 5, 8 i 10 de gener per aclarir si algun d'ells va poder haver comès un delicte d'odi i, en aquest cas, la Fiscalia presentaria després denúncia o querella contra ells davant el jutjat.





Arran de les càrregues de l'1-O, alguns alumnes es van mostrar molestos pels comentaris d'alguns professors, i un total de 18 famílies es van dirigir a l'Ajuntament de la localitat per expressar el seu malestar pels comentaris.





L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, va convocar per al passat 9 d'octubre una reunió amb la direcció dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Ensenyament al Baix Llobregat i amb famílies que s'havien queixat pel tracte rebut per alumnes fills de guàrdies civils en aquest institut de la ciutat.





MANIFESTACIÓ

La reunió va arribar després de l'enrenou generat per la manifestació convocada pels mateixos alumnes a través de 'Whattsapp' per a les 8 del matí del dijous 5 d'octubre, en què 200 estudiants es van concentrar a les portes del centre per demanar respecte cap als seus companys fills de guàrdies civils.





A les parets del centre educatiu, molt a prop de la caserna de la Guàrdia Civil, es van poder veure pintades en defensa de la Guàrdia Civil i proclames com 'Stop adoctrinament'.





El dijous 5 d'octubre tres agents de la Guàrdia Civil de paisà, un dels quals membre de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'institut, van acudir al centre i van parlar amb el director, la inspectora d'Ensenyament i el cap d'estudis per saber com estava la situació.





PRÀCTICA PROFESSIONAL

En un comunicat publicat a la web de l'institut, el claustre de professors ha manifestat que "sempre ha vetllat per la perfecta convivència de la seva comunitat educativa".





"Afirmem el nostre més profund rebuig a algunes de les informacions publicades els últims dies en alguns mitjans de comunicació que qüestionen la pràctica professional dels docents del centre: la convivència en el centre sempre ha estat i estarà garantida", afegia el claustre de professors.