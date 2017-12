Hisenda estreny les rosques a Catalunya pel risc d'incomplir la regla de despesa

El Ministeri d'Hisenda s'ha dirigit a deu comunitats autònomes, entre elles Catalunya, per advertir-los que estan en risc d'incomplir la regla de despesa aquest any 2017 vista l'evolució dels seus comptes.





És per això que els demana informació de les causes, de les seves previsions per al tancament de l'exercici i de les mesures que pensen prendre.





Les cartes, datades el passat 5 de desembre, han estat remeses als interventors generals d'Andalusia, Aragó, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Extremadura, Madrid, Navarra i Comunitat Valenciana. També ha estat enviada a la interventora de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vidal.





Es dóna la circumstància que la gestió de la conselleria catalana d'Hisenda està en mans del mateix Ministeri d'Hisenda, per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Hisenda assenyala en aquestes missives que "s'ha apreciat una evolució que podria posar en un possible risc el compliment de la regla de despesa" d'aquest any.





Es tracta de la tercera pota de les exigències previstes en la Llei d'Estabilitat Pressupostària que han de complir les autonomies, al costat dels objectius de dèficit i deute. La seva finalitat és controlar la despesa, perquè no superi el creixement previst.





Les comunitats han d'atenir a una regla de despesa del 2,1 per cent per a 2017 i cadascuna presenta una variació diferent.





En el cas de quatre d'elles, Hisenda admet que la pròpia comunitat ha informat que preveu complir a final d'any, però els demana dades sobre les causes de la desviació i com va a assegurar el compliment. És el cas d'Andalusia (podria tancar en el 2,8%), el País Valencià (3,2%), Aragó (2,8%) i Catalunya (3,2%).





En altres dues comunitats, Hisenda reclama directament informació i mesures "de correcció" abans del tancament per evitar l'incompliment: les Illes Balears, que podrien desviar l'6,9% i Navarra, que segons Hisenda pot arribar al 7,5%.





En el cas de la Comunitat de Madrid, afirma el Ministeri que dirigeix Cristóbal Montoro que la previsió és que se situï en el 2,1 per cent exigit, pel que li demana que l'informi de quina és l'evolució que preveu fins al tancament de l'exercici.





A les altres tres comunitats restants també els envia Hisenda seves apreciacions. En el cas de Cantàbria i Castella-la Manxa s'explica que les últimes dades de despesa computable i la informació de la comunitat autònoma apunten que compliran l'objectiu del 2,1 per cent, però no obstant això altres dades estadístiques apunten un increment de la despesa pressupostària no financer depurat superior al previst en el Pla Econòmic financer de la comunitat, de manera que Hisenda demana mesures per atenir-se a la regla de despesa prevista.





Pel que fa a Extremadura, Hisenda assenyala en la carta que pel seguiment que està realitzant és "factible" el compliment de la regla de despesa, però que està "condicionat" pel compliment també de l'objectiu d'estabilitat.