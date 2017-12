JuntsxCat inicia contactes amb ERC i CUP per la Mesa del Parlament

JuntsxCat contacta amb ERC i CUP per la Mesa del Parlament





El número 4 de JuntsxCat i diputat electe, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimecres que s'han iniciat contactes amb ERC i la CUP, començant per la constitució de la Mesa del Parlament.





En declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que s'han iniciat contactes per quedar i "aprofitar aquests dies" el màxim possible per avançar.





Turull ha remarcat que l'objectiu de JuntsxCat era restituir el Govern i la Mesa del Parlament, i ha afirmat que la formació "no té candidata" per presidir la cambra catalana i no es mou en una altra candidatura que no sigui la de Carme Forcadell.





També ha dit que "ningú" de JuntsxCat té ambició de ser vicepresident de la Generalitat -càrrec que ocupava Oriol Junqueras-, i ha recordat que es van presentar com 'la llista del president als comicis.





PUIGDEMONT





Ha subratllat que es plantegen totes les possibilitats perquè Carles Puigdemont sigui investit president de la Generalitat, i que el seu compromís perquè ho sigui és "total".





Turull ha remarcat que la voluntat de Puigdemont és tornar a Catalunya, i ha assenyalat que la "pressió s'ha de posar a l'Estat" després de, al seu parer, la desautorització de l'article 155 de la Constitució amb el resultat a les eleccions catalanes .





Preguntat per la seva disposició a repetir com a conseller de Presidència, ha dit que "està a disposició", i ha sostingut que seria una imatge potent restituir el Govern anterior al 155.





El diputat electe ha demanat a l'Estat "fer política amb majúscules" i una actitud de respecte cap al resultat de les urnes en les eleccions.