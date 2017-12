Sáenz de Santamaría té els dies comptats

Quan les coses no es fan bé en política, en la majoria dels casos, sempre es busca un culpable que es porta a sobre tot el pes dels disbarats. Això es fa per fer callar les crítiques i servir en safata el cap del polític causant de tots els mals d'un govern.





Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, la "sabionda" del govern de Rajoy, com se la coneix, té els dies comptats a l'executiu. Els seus ficades de pota en el tema de Catalunya ha estat tan evidents, que no només no ha ajuden al PPC, sinó que els ha costat la pèrdua de milers de vots i la pèrdua d'un nombre molt important de diputats. Això ha suposat que el partit tingui una representació poc significativa al Parlament. Un cop per al partit que governa a Espanya. La seva gestió a Catalunya ha estat desastrosa com reconeixen en privat molts dirigents del PP.





Fa més d'un any, el 7 de desembre del 2016, la vicepresidenta es va erigir en interlocutora amb el Govern de la Generalitat per llimar i reduir les arestes entre tots dos. Les seves bones relacions amb el vicepresident Junqueras creia que anaven a servir de gaire. No va passar molt temps perquè la cordialitat entre els dos, es tornessin a discrepàncies profundes, deixant-se de produir les reunions mediàtiques. Ja no somreia cap dels dos. El distanciament entre Junqueras i Sáenz de Santamaría es va anar acreixent. Mentrestant, la vicepresidenta mantenia reunions, algunes públiques i altres secretes, amb els diferents sectors de la societat catalana per conèixer les seves opinions de la situació política i explicar-los l'estratègia del seu govern.





Al llarg de l'any, de la "mediació" de Sáez de Santamaría, com s'ha comprovat, la seva estratègia, política, econòmica i de comunicació han estat un autèntic fracàs, que s'ha traduït, també, en els pèssims resultats electorals del seu partit, el PP, a Catalunya. Les crítiques internes dels seus companys de partit i de govern han tornat a posar en el punt de mira, no és la primera vegada que succeeix, a la vicepresidenta per a la qual demanen que surti del govern, després de la "marxa" de Jorge Moragas a un retir daurat, com a ambaixador d'Espanya a l'ONU. La situació de crisi que està vivint el PP, reclama un canvi important en el govern de Rajoy i en el propi partit. Rajoy que sol ser lent en la presa de decisions, sembla que en aquesta ocasió, no es prendrà massa temps a fer canvis perquè de no fer-ho, podria perillar la seva figura política. Té massa enemics dins i fora del partit.





La sortida per Soraya, que al principi va fer una bona feina a Rajoy, pot ser la de candidata a l'alcaldia de Madrid, encara que a ella no li fa molta gràcia, però no està en condicions d'exigir.