Powdair cancel·la vols abans de començar a operar

Powdair cancel·la vols





Powdair, nova aerolínia suïssa especialitzada en esquí, ha posposat el seu llançament i ha cancel·lat tots els vols abans de la seva inauguració prevista per a aquestes dates, deixant tirats 5.000 clients amb reserva per viatjar aquest Nadal.





Els primers vols programats de Powdair, des de sis aeroports del Regne Unit a l'aeroport de Sion a Suïssa, havien de començar a finals d'aquest mes de desembre, segons publica el diari 'The Telegraph'. No obstant això, la companyia ha emès un comunicat en què assegura que "el principal inversor financer s'ha allunyat del projecte Powdair".





La companyia, que no revela el nom del seu inversor acollint-se a un contracte de confidencialitat, assenyala al col·lapse de Monarch i Air Berlin i al de Adria Airways, filial de la suïssa Darwin, a més de les especulacions sobre l'impacte del 'Brexit' a l'aviació europea com les raons esgrimides per l'inversor per retirar-se del projecte.





Powdair també explica que l'inversor "no era d'origen aeronàutic" i que en retirar el seu suport, també ha impedit la possibilitat "de llançar l'aerolínia aquest hivern".





El comunicat, que es va enviar a tots els que havien reservat vols amb la companyia, indica que l'aerolínia podia posposar el servei aquesta temporada o recaptar fons addicionals d'inversors individuals abans del període nadalenc. Powdair necessita tres milions d'euros addicionals, dels quals un milió han d'estar en uns dies per operar els més aviat possible i cancel·lar el menor nombre de vols ja programats.





UN NOU INVERSOR INTERESSAT





L'aerolínia ha obert les portes a un possible llançament al gener de 2018, a causa del interès d'un inversor "amb experiència en el món de l'aviació", el qual s'ha mostrat interessat en el projecte. Però abans de desemborsar els diners necessaris per al finançament, el possible nou inversor ha exigit una auditoria.





La companyia ha dit que reemborsarà els bitllets als que van comprar van reservar vols per a aquest Nadal i s'ha disculpat per les molèsties que hagi pogut ocasionar. A més, ha mostrat la seva confiança en poder començar a volar el pròxim mes de gener.