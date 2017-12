El PIB va créixer un 0,8% en el quart trimestre, segons el Banc d'Espanya

Bona situació de l'economia espanyola





La taxa de creixement del Producte Interior Brut (PIB) espanyol durant el període octubre-desembre hauria mantingut un ritme similar al del tercer trimestre de l'any, situant-se en el 0,8%, gràcies a l'enfortiment dels mercats d'exportació, que hauria contrarestat els efectes adversos derivats de l'augment de la incertesa relacionat amb la situació política a Catalunya, segons el Banc d'Espanya.





D'acord amb la institució, aquests efectes adversos s'haurien concentrat especialment en aquesta comunitat autònoma. Des del punt de vista dels components de demanda, l'impacte negatiu de la incertesa s'hauria manifestat sobretot en la despesa privada intern i en les exportacions turístiques.





En termes d'ocupació, aquesta variable va créixer un 3,2% en el quart trimestre, el seu major nivell des del primer trimestre del 2016.





A mig termini, el Banc d'Espanya espera una continuació de la fase expansiva, afavorida pels avenços observats en el procés de reconducció dels desequilibris de l'economia, si bé es preveu que el creixement del PIB perdi certa intensitat en els propers anys.





En concret, estima un avanç del PIB del 2,4% el 2018 i del 2,1% tant el 2019 com el 2020.





BONA PREVISIÓ DE L'AIREF









D'altra banda, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha elevat en dues dècimes, fins al 0,7%, la seva previsió de creixement de l'economia catalana per al quart trimestre de l'any, gràcies a les millors dades de l'índex de comerç minorista a la regió el passat mes de novembre i per la menor incertesa, i en altres dues desenes per al primer trimestre de 2018, fins al 0,8%.





Així es desprèn de l'actualització del model Mipred Cat, que pronostica la taxa de creixement en temps real del PIB de Catalunya i assenyala que les dades de l'índex de comerç minorista català del mes de novembre eleven la previsió de creixement del PIB de Catalunya fins al 0,68% per al quart trimestre de 2017 i fins al 0,78% per al primer trimestre de 2018.





"Aquesta evolució és un reflex de la reducció d'incertesa que es va registrar durant el mes passat", destaca l'Autoritat Fiscal, que millora en gairebé dues desenes el seu pronòstic d'avanç del PIB català per al quart trimestre, des del 0,49% que estimava anteriorment, i en la mateixa mesura per al primer trimestre de 2018, des del 0,59% que pronosticava abans.