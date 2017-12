El Parlament aprova recórrer el 155 davant el TC





La Diputació Permanent del Parlament ha aprovat aquest dimecres amb el suport de JxSí i SíQueEsPot i l'abstenció de la CUP portar davant el Tribunal Constitucional (TC) l'aplicació del Govern central a Catalunya de l'article 155 de la Constitució que ha intervingut l'autonomia catalana.





JxSí va demanar al novembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 i l'òrgan consultiu de la Generalitat va fallar que era susceptible de ser recorregut perquè, per exemple, va sostenir que el cessament del Govern que va imposar el Govern central no era una "mesura necessària o indispensable".





Cs, PSC i PP han votat en contra de recórrer a l'Alt Tribunal l'aplicació del 155 perquè defensen que calia després de la proclamació de la independència al Parlament.





El diputat de JxSí Lluís Corominas ha recolzat el recurs basant-se en el dictamen del CGE, i ha conclòs que l'aplicació del 155, amb el cessament de Carles Puigdemont al capdavant del Govern i la dissolució del Parlament, vulnera l'ordenament jurídic vigent perquè, al seu judici, s'han infringit funcions estatutàries i constitucionals que corresponen a la figura del president de la Generalitat.





"De la literalitat del 155 en cap cas es pot pressuposar que pugui substituir-se al president de la Generalitat i dissoldre's el Parlament. De tot el relatiu als drets fonamentals, si no està expressament escrit o prohibit, no pot fer-se una interpretació extensiva", ha recalcat Corominas, que ha acusat a l'Estat d'abusar del 155.





Després de retreure a l'Estat falta de proporcionalitat, ha carregat contra la vicepresidenta del Govern central, Soraya Saénz de Santamaría, per afirmar en campanya que el PP ha escapçat els partits independentistes, la qual cosa evidencia que "l'única conjura que hi ha hagut és del Govern central, que ha utilitzat als organismes de l'Estat per anullar l'autonomia de Catalunya i empresonar les idees", i ha defensat recórrer a la justícia europea si el TC rebutja el recurs anunciat aquest dimecres.





La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas ha exigit la suspensió immediata del 155 per recuperar l'autogovern català i tornar a una "normalitat democràtica" que porti a la cerca de solucions polítiques a través del diàleg i en la qual s'oblidin vies unilaterals, jutjats i la policia.





A més de recordar el recurs presentat per Podemos al TC per la mateixa qüestió, ha opinat que el 155 ha traspassat límits democràtics, estatutaris i constitucionals, i ha argumentat la necessitat d'aclarir els límits de la seva aplicació, asseure jurisprudència i evitar temptacions de voler aplicar-ho a altres governs autonòmics "per no ser suficientment complaents amb l'Estat".





En la seva opinió, el 155 permet donar instruccions concretes a governs autonòmics "però no dissoldre el Parlament i menys encara cessar un Govern", destacant que no era la intenció del redactat d'aquest article.





Des de la CUP, la diputada Gabriela Serra ha justificat l'abstenció del seu grup perquè no reconeixen en el TC cap competència ni autoritat, i ha negat que el 155 sigui el desplegament d'un article de la Constitució perquè és "un cop d'estat" contra la institucions catalanes.





"Tots els cops d'estat són sempre inconstitucionals. Un cop d'estat no val la pena demostrar la seva inconstitucionalitat", ha subratllat Serra, per la qual cosa creu que mai s'hauria d'haver aplicat el 155.





Per a Serra, l'article es va aplicar perquè "per primera vegada, molta gent organitzada de forma pacífica i no violenta va ser capaç de posar en crisi el règim del 78" i no per altres motius.





ARTICLE "CENYIT" A LES ELECCIONS





Cs, PSC i PP, partidaris de l'aplicació del 155 després de la proclamació de la independència, han defensat la mesura mentre que s'ha "cenyit" a dissoldre el Parlament i el Govern, i convocar eleccions.





El portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha considerat que l'anàlisi del 155 d'aquest dimecres s'hauria d'haver posposat fins a la constitució del nou Parlament, "però s'ha volgut abusar novament de la majoria" independentista de la cambra sortint.





També ha defensat que "l'aplicació -del 155- va ser constitucional" i que així ho avala el CGE, si ben aquest òrgan consultiu posa objeccions a la mesura de dissolució del Govern -no del Parlament-.





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha repassat totes les mesurades independentistes que s'han aprovat unilateralment en el Parlament al llarg de la legislatura, i ha recordat que els socialistes catalans sempre han rebutjat tant la declaració d'independència com el 155, lamentant que finalment s'hagin produït ambdues coses.





Sobre el cessament del Govern, que la majoria del CGE no veu proporcional, ha dit que no hi havia "una altra manera de frenar la reiterada violació de la legalitat" per part del Govern, i ha reivindicat que les mesures del 155 han estat el menys lesives possibles.





El portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha coincidit amb Iceta en aquest punt: "No estic d'acord, però celebro que es proposi el recurs perquè és reconèixer implícitament la legitimitat el TC".





Ara bé, ha assenyalat que el reconeixement d'aquesta legitimitat és "bipolar perquè el TC desperta un entusiasme febril quan dóna la raó, i, quan no la dóna, les rebequeries són històriques".