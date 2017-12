Infància/família: subjectivitat i vincles

El concepte subjectiu de la infància





Tots tenim un concepte sobre la infància perquè tots els adults hem estat nens i hem tingut família. Els actuals pares i familiars del nen tenen un concepte sobre la infància que en bona mesura està determinat per la seva experiència infantil. Això també passa amb els professionals de les diverses disciplines que intervenen en infància i família. Però en tant professionals que desenvolupen una funció se'ls suposa i se'ls exigeix una formació conceptual sobre la infància. Un concepte d'infància i família que faci de guia per a la comprensió i la intervenció professional.





Per als adults no és tasca fàcil vincular-se amb els nens. Bàsicament perquè no es tracta d'un altre adult, un altre semblant al meu, amb el qual compartim llenguatge i referències generals. En el vincle amb el nen es fa palès que hi ha una diferència entre el nen i l'adult, una diferència que és important reconèixer per poder actuar en conseqüència. És una diferència que parla de dos universos simbòlics diversos, que tenen cada una significació pròpia. És una diferència que fa que la relació entre l'adult i el nen sigui asimètrica.





Aquesta diferència forma part de les complexitats de la infància i dels vincles familiars. La característica més específica de la infància és la dependència de l'adult. El nen neix i creix en el si dels vincles familiars i d'un entorn social que li humanitza i socialitza, vincles en els quals es té cura i s'atén les necessitats del nen.





És una necessitat de la infància que els adults significatius del seu entorn situïn al nen en la seva condició de nen. Cal remarcar que hi ha coses que són d'adults i no de nens, que hi ha unes particularitats de cada edat que determinen unes possibilitats i unes limitacions, que hi ha coses que corresponen a la infància i altres que no. Això és una cosa que ha de formar part de la cura del nen i de la protecció de la infància.





En la infància d'avui en dia els nens tendeixen a quedar exposats a un excés d'estímuls tant en l'àmbit familiar com en el social. Estan exposats a una gran quantitat i varietat d'ells, a molts inputs, justament per la poca sedàs i la manca de discriminació per part de l'adult. A això s'agreguen els estímuls i excitacions lligats als dispositius electrònics, a internet ia les xarxes socials. Tot això no és aliè a la tendència a la hiperactivitat i als problemes d'atenció en els nens del segle XXI.





Per atendre i intervenir en la infància cal poder comprendre les seves característiques particulars, les qualitats que la fan especifica i diferenciada d'altres moments de la vida. Cal reconèixer l'enorme complexitat que té. Les dinàmiques de canvi lligades al creixement, la labilitat i la capacitat de transformació del nen, així com el fet que es tracti d'un subjecte en construcció fan de la infància una cosa molt complex. A això cal sumar els canvis en les estructures familiars i en la societat actuals, que introdueixen novetats i particularitats en els vincles. D'això es deriva que adquirir un saber i una comprensió de l'infant i la seva família és una cosa que porta el seu temps.





No obstant això, les conceptualitzacions sobre infància que imperen i predominen no semblen atendre suficientment a les especificitats que venim esmentant. Hi ha tot un corrent de professionals i d'institucions preocupades per una conceptualització que tendeix a una excessiva simplificació a l'hora de comprendre i d'intervenir en la infància.

Sovint es fan valoracions pedagògiques, valoracions socials, i diagnòstics psicològics que poc tenen en compte a la família i els vincles. Es tendeix a classificar, buscant les generalitats i el que tenen en comú amb altres nens, més que a considerar les particularitats i les característiques subjectives en un context familiar. I amb rapidesa se li adjudica una etiqueta, que li marcarà durant anys, per aplicar-los protocols o procediments estandarditzats.





Classificar no és comprendre. L'objectiu és establir un vincle amb el nen que permeti saber sobre ell, comprendre una mica de com és i del que li passa, construir gradualment un saber que porti a algunes conclusions. Per a això caldrà atendre i interactuar amb el context familiar i social del nen, conèixer els vincles que estableix, conèixer la seva història. És aquest saber el que permetrà al professional establir un vincle amb el nen i tractar d'acord a les seves característiques i necessitats personals.





La formació dels professionals de la xarxa pública i privada d'atenció és una peça clau en tot això. Una formació que afavoreixi una conceptualització de la infància que tingui en compte les seves característiques específiques i la funció dels vincles familiars. Una formació que no sigui estàndard sinó que s'adapti a la funció del professional, que tingui en compte la seva experiència, el seu saber, i les seves necessitats.