JuntsxCat es proposa restituir Puigdemont i el seu Govern

JuntsxCat es proposa restituir Puigdemont





El portaveu de JuntsxCat, Eduard Pujol, ha assegurat que les converses per formar Govern seran "a foc lent" i que els primers objectius són "la restitució de la Presidència i el Govern", amb Carles Puigdemont al capdavant, i aconseguir "la rectificació de l'Estat".





A més, ha assegurat que els independentistes no donaran "passos enrere" i seran "tossuts" a l'hora de construir "un país millor", però no amb les "eines actuals".





En una entrevista a Onda Vasca, Pujol ha manifestat que Puigdemont "és un president que compleix amb la seva paraula i ho ha demostrat".





"És una figura que ha complert allò que ha dit que hi havia i la gent també ha entès la fórmula de l'exili perquè el president de Catalunya no pot estar a la presó. A la presó poden estar aquells que han fet malament a la societat i aquells que no han fet bé la seva funció de servidor públic, però no per l'arbitrarietat de l'Estat. Els electors han entès el perquè de la decisió de Puigdemont ", ha dit.





El portaveu de JuntsxCat ha afirmat que "ha estat un Nadal terrible a Catalunya" pels empresonaments dels líders independentistes, com el del líder d'ERC, Oriol Junqueras.





"En la majoria de taules que s'han reunit aquest Nadal la conversa ha estat marcada per la tristesa i la sensació que no estàvem tots", ha indicat.





Per això, ha reclamat l'excarceració "immediata" de Junqueras, l'exconseller Joaquim Forn i de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. "Són uns generadors de civisme durant anys i no fan res a la presó", ha manifestat. Segons la seva opinió, "l'Estat sap que la seva arbitrarietat no és tolerable". "I esperem que en les pròximes hores es pugui posar fi a aquesta presó absolutament injusta", ha subratllat.





Eduard Pujol ha destacat que s'ha "generat por per veure si la gent decidia marxar en silenci a casa", però ha recordat que la ciutadania no ha reaccionat així, "sinó que decideix participar amb civisme i amb tranquil·litat del joc democràtic".





"Confio que arribarà el diàleg, i la política servirà per posar fi a tota aquesta situació perquè no es pot mantenir més en el temps", ha explicat.





"A FOC LENT"





Pujol ha assenyalat que no es marcaran calendaris per formar nou govern. "Les converses les anem a fer a foc lent o sense cap pressa per fer les coses bé, per fugir dels calendaris que en l'anterior legislatura ens vam imposar, segurament de bona fe, però va resultar una pressió excessiva", ha manifestat.





Per aquest motiu, ha dit que, en aquesta ocasió, es pretén donar temps perquè "la política entri en joc amb tota la seva força". "No és una qüestió de passos enrere o endavant, sinó que, quan arribis al riu, passis el pont. La primera obligació que tenim és la restitució de la Presidència, del Govern i la rectificació per part de l'Estat", ha afirmat.





"Hem guanyat les eleccions, el bloc és fort, estem conjurats per fer-ho bé, però el primer que hem de fer és arribar a la constitució del nou govern, havent obert la porta al diàleg ia la política, i és el missatge inequívoc de Puigdemont divendres passat a Brussel·les i el missatge inequívoc de JuntsxCat durant totes aquestes setmanes ", ha indicat.









"CERIMÒNIA DE LA POR"





Eduard Pujol s'ha congratulat que es posi fi "a la cerimònia de la por" de les FSE a Catalunya amb el fet que el Ministeri de l'Interior vagi a retirar de forma progressiva fins dissabte que ve els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya amb motiu de la celebració del referèndum l'1 d'octubre. "És un primer gest i una necessitat que el resultat electoral ha avalat", ha destacat.





En aquest sentit, ha criticat que els furgons de Policia Nacional han provocat en els últims anys a Barcelona una "escenografia de la por" amb el qual es pretenia que els catalans "renunciessin a la democràcia". "I a la democràcia no renunciarem", ha afegit.





Segons la seva opinió, "és impossible construir res amb aquesta sensació de cerimònia de la por". "Dono gràcies al fet que aquest cap de setmana sembla ser que, si tot va bé, els 'piolines' seran història", ha apuntat.