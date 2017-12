Alerta per fort vent a Barcelona i Tarragona

Alerta per vent a Barcelona i Tarragona





Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències Ventcat per la previsió de forts vents que s'intensificaran a partir del migdia d'aquest dimecres.





Segons ha informat Protecció Civil en un comunicat, l'episodi de forts vents afectarà el litoral i prelitoral de la costa de Barcelona i Tarragona ia cotes altes de zones de muntanya.





A més, en zones urbanes de l'àmbit metropolità de Barcelona i Tarragona s'esperen ratxes de vent superiors a les habituals, de manera que des de Protecció Civil demanen molta precaució en els desplaçaments i l'oci a l'aire lliure.





Davant el risc de caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals, demanen extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure en entorn natural i en parcs i jardins, i en moments de fortes ratxes aconsellen no aturar-se prop de murs inestables, bastides o tanques.





DECORACIÓ NADALENCA





També demanen retirar o fixar bé objectes que estiguin en balcons i terrasses i que puguin sortir volant, així com les decoracions nadalenques.





Per això, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments on es preveuen més afectacions que reforcin la il·luminació nadalenca i altres elements de mobiliari urbà, així com el control de l'accés al front marítim.





L'Ajuntament de Barcelona ha activat a les 10.45 hores d'aquest dimecres la fase d'alerta del Pla bàsic d'emergència municipal davant aquesta previsió meteorològica, segons ha informat en un comunicat.





El fort vent ha danyat el matí d'aquest dimecres una desena de parades de la fira de Reis de la Gran Via de Barcelona. En declaracions als mitjans, el cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Víctor Carrillo, ha explicat que han rebut un avís perquè havia volat el sostre d'alumini d'unes parades de la fira.





En arribar els Bombers han localitzat un sostre d'alumini penjant d'un fanal i una altra planxa que estava en la calçada, per la qual cosa han tallat el carrer i assegurat la zona.





Els danys no s'han produït tots de cop sinó que, en volar part de la xapa del sostre, tota l'estructura s'ha tornat més "vulnerable", permetent que entressin les ratxes de vent i afectessin altres parts.





BOMBERS





Els Bombers de la Generalitat han rebut 186 avisos per incidències causades pel fort vent entre les 10 hores i les 12.30 d'aquest dimecres, han informat en Twitter.





La majoria han estat per retirar elements caiguts en el casc urbà en el Camp de Tarragona -amb 90 avisos- i a les comarques de l'àrea metropolitana.