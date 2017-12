L'Estat posa més condicions en els contractes a Catalunya per no finançar "actuacions il·legals"

L'Estat posa més condicions en els contractes a Catalunya





La Comissió Delegada del Govern central per a Assumptes Econòmics ha acordat noves condicions per a pagaments i contractes que es realitzin des de la Generalitat, de manera que s'eviti el finançament "d'actuacions il·legals", que no estiguin emparades per la llei o siguin contràries a les decisions de els tribunals.





Les mesures han estat proposades pel Ministeri d'Hisenda i recollides en una ordre del passat 22 de desembre que publica aquest dimecres el BOE. Pel que fa als pagaments, es reclama a la intervenció general de la Generalitat una relació que inclogui detalls sobre el creditor, l'entitat pagadora o l'aplicació pressupostària, entre altres conceptes, així com un certificat signat per la interventora general o l'òrgan de control corresponent assegurant que no es finança cap activitat il·legal.





A més, de manera excepcional i prèvia sol·licitud de la Intervenció General, Hisenda podrà autoritzar transferir fons a Catalunya amb càrrec als lliuraments a compte del sistema de finançament o amb càrrec a un compte corrent de romanents, per a pagaments que no puguin realitzar-se pel procediment anterior. Tot ha d'anar acompanyat dels certificats que "garanteixin la destinació dels fons".





DECLARACIONS RESPONSABLES





També posa més condicions Hisenda perquè Catalunya ordeni pagaments per mitjà d'entitats de crèdit contractades, que hauran d'estar acompanyats del corresponent certificat de l'interventor o d'una declaració responsable signada pels titulars de les entitats i òrgans competents.





Aquests certificats i declaracions s'han de comunicar al Ministeri d'Hisenda perquè, de no fer-se, o de ser fals el contingut, no es podrà fer el pagament i donarà pas a l'exigència de "responsabilitats de tot ordre que siguin procedents, inclosa la penal".





El Ministeri d'Hisenda ha de traslladar al seu torn de la declaració responsable a les entitats que prestin els serveis de pagament, perquè "tinguin garanties que el servei no es dirigeix al finançament de cap actuació il·legal, ni contrària a les decisions dels tribunals ".





A més, a partir d'aquesta ordre ministerial, totes les operacions d'endeutament de qualsevol entitat del sector públic de la comunitat autònoma, tant a curt com a llarg termini, hauran de comptar amb autorització del Consell de Ministres.





BÉNS I SERVEIS AMB CERTIFICAT





També des de la publicació d'aquest acord, quan es contracti o adjudicar un bé o servei els òrgans de contractació i els interventors han de remetre a l'adjudicatari i Hisenda una declaració responsable que aquests béns i serveis "no tenen relació amb el finançament de cap activitat il·legal , ni contrària a les decisions dels tribunals".