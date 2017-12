Zoido anuncia mesures antiterroristes per controlar el lloguer de vehicles i la venda de bombones

Zoido convoca el Pacte Antiterrorista





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido , ha anunciat en el marc del Pacte Antiterrorista convocat aquest dimecres que impulsarà una bateria de mesures consensuades amb la resta de partits polítics per crear un registre documental de les persones físiques o jurídiques que allotgen o lloguen vehicles de motor, així com per millorar el control sobre la distribució de bombones de butà i altres elements potencialment perillosos.





La intenció de Zoido és que "al llarg de l'any que vegin la llum la majoria" d'aquestes reformes legislatives que estan ja "preparades o en fase de conclusió", fet que implica transposicions de normatives europees per millorar l'eficàcia en altres aspectes com el control de passatgers d'avions o "identificar persones que mostren patrons de conducta compatibles amb terroristes".





Al Pacte Antiterrorista s'ha convocat els partits signants i els observadors, que han analitzat un informe del director del Centre d'Informació contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), el comissari José Luis Olivera, i del director del Gabinet d'Estudis del Ministeri de l'Interior, coronel Diego Pérez de los Cobos.





DOCUMENTACIÓ





El primer ha informat d'unes conclusions centralitzades pel CITCO d'acord amb la documentació remesa pels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civi l sobre els atemptats d'agost a Catalunya.





Zoido s'ha referit a informacions que ja s'han explicat en "notícies escrites", sense entrar en detalls per tractar-se d'una qüestió que es manté sota secret de sumari a l'Audiència Nacional.





Sobre el cervell de l'atemptat, l'imam de Ripoll a què va contactar el CNI, Zoido ha dit que no s'ha parlat "res en absolut". "El director del CITCO ha posat en connexió tot el que havia passat aquests dies i que no està subjecte al secret de les diligències", ha matisat el ministre.





Zoido ha anunciat que es conformarà un grup de treball per a les reformes legals basades en una "molt innovadora" instrucció de la Secretaria d'Estat de Seguretat, en concret de Pérez de los Cobos, amb recomanacions "detallades" per fer front a l'amenaça gihadista per part de cossos policials, corporacions locals o membres de la seguretat privada.