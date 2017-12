La vida és canvi

Acostumem a creure que a la vida poques coses canvien. Segons, minuts, hores: els dies s'acumulen en un present constant que sembla voler devorar-nos. "És sempre el mateix", ens diem frustrats, i seguim enfonsant-nos en ell, experimentant la seva lentitud. Com si d'una tortura es tractés, ens sentim tancats en una pausa del temps, en què no passa res ni s'avança cap a algun lloc. Estancats en el temps, ens perdem el flux de la vida.





Davant d'aquesta experiència quotidiana del present, en què res sembla moure ni avançar, podem trobar una altra molt diferent. De vegades, el nostre pensament escapa del moment actual i es projecta cap al passat. Com més enrere mira, més canvi percep: persones que estaven i ja no hi són, altres de noves que han aparegut, aficions, hàbits i altres girs que han ocorregut en la nostra vida, que es mostren d'aquesta forma a la nostra mirada.





Tots aquests canvis van ocórrer sense ocultar-se, a la vista, però no van ser captats. Això es deu al fet que en ocórrer de forma natural, com a part d'un procés major, no destaquen ni criden la nostra atenció: però hi són.





VIVIM IMMERSOS A CANVIS QUE NO PERCEBEM





Tot en la vida és procés. El que passa avui és fruit de la infinitat d'interaccions que l'han fet possible. El moment present és una trama teixida amb els fils de fets passats. Com ha passat, la totalitat del passat, ha estat necessari per construir el moment present. No es tracta del destí, sinó senzillament de la història; una història que mai cessa.





Com passa en la nostra vida és la suma de processos que arriben constantment el seu cimal en el moment present, però tot i així continuen avançant: relacions personals que neixen, es transformen, donen lloc a altres, acaben; cadenes d'esdeveniments que creen oportunitats, clausuren altres ... Processos que se sumen entre si, donant lloc a la nostra vida.





LA MIRADA ÉS CAPAÇ DE REVELAR EL CANVI





Percebem el moment present com una cosa estancat i sense canvi i, en canvi, és un espai de moviment constant. Només la nostra mirada té el poder d'ampliar la seva perspectiva per captar el moviment de la vida. És ella la que pot escapar de l'instant, per prendre contacte amb l'estela que ha deixat.





El nostre pensament pot decidir aturar el temps de l'experiència, sortir del flux del present i canviar l'enfocament des del qual percep el que viu. Tancats en l'ara, no entendrem el seu origen, ni serem capaços d'imaginar el seu futur. Canviant la perspectiva, veurem que la nostra vida és un intens desplegament de possibilitats.





D'aquesta manera ens serà possible tornar a un present del que volíem fugir, per quedar-nos. El que abans provocava fàstic, podrà causar-nos fascinació. És el que passa quan comprenem que el segon present és radicalment diferent de l'anterior, i que passarà el mateix amb el pròxim. No és possible avorrir quan un ha entès que tot flueix, neix i mor en l'ara.





Ets conscient dels canvis en la teva vida?





Omar Linares és filòsof i terapeuta en thelosconsulta.com