Villanueva de Sixena reclama davant la Guàrdia Civil el trasllat de l'obra que falta

Es tracta d'un quadre de la Immaculada.





L'Ajuntament de Villanueva de Sijena ha presentat un escrit al jutjat de Primera Instància d'Osca sol·licitant que s'autoritzi l'entrada de la Guàrdia Civil al Museu de Lleida, amb l'ús de la força si fos necessari, per a confiscar el quadre de la Immaculada que faltava en les obres traslladades al Monestir de Sijena.





L'advocat de l'Ajuntament, Jorge Español, ha assegurat que en el seu escrit, presentat 16 de desembre, sol·licita que la Policia Judicial, el Grup de Patrimoni Històric de la Guàrdia Civil-UCO, entri al museu perquè confisqui el quadre.





Demana que el trasllat es realitzi en companyia del perit judicial i dels altres perits que les altres parts vulguin manar, i amb presència dels advocats i procuradors de les parts, però sense càrrec polític.





Així, el lletrat del municipi reclama que ni en el moment de la confiscació ni en el de l'entrada de la peça al monestir hagi polítics i que, si n'hi ha, se'ls s'adverteixi de poder cometre delicte de desobediència a l'autoritat judicial.





Espanyol sosté que l'Ajuntament de Sixena planteja l'entrada de la policia judicial "perquè el Museu de Lleida deixa molt clar" en l'escrit que ha enviat al jutge que és el jutjat el que ha d'anar a buscar la peça.





Es tracta d'una peça que el Museu de Lleida no va lliurar el 11 de desembre a l'execució provisional de la sentència -que no dóna validesa a la compra de les obres-, quan tècnics, acompanyats per policies, es van dur 43 peces i un alabastre del mateix cenobi que el museu va lliurar a canvi d'aquesta, que s'havia extraviat.





El museu va localitzar quatre dies després l'oli de la Immaculada extraviat, i va assegurar llavors que esperava instruccions per saber quan algun cos policial recolliria la peça.