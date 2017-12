Condemnat a 13 anys de presó per disparar una mossa

El condemnat va clavar cops de puny a dos agents.





L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 13 anys de presó un home que va disparar dues vegades a una mossa d'Esquadra al armilla antibales quan li estava reduint després haver robat una arma policial.

La sentència imposa a David B. deu anys de presó per un delicte d'homicidi amb atemptat en grau de temptativa, dos anys per lesions a altres agents i un any per tinença il·lícita d'armes.

Considera provat que el 30 de març de 2016 a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) els Mossos van anar al rebre l'avís per una persona que estava mostrant una actitud molt agressiva i increpant vianants.

Fins allà es van desplaçar diverses patrulles i ell home en veure'ls es va col·locar en posició d'atac i els va amenaçar amb un 'Us mato, us mato'.

Propinar cops de puny a dos agents i quan li intentaven reduir, va robar la pistola reglamentària a un agent, colpejant amb ella a un policia i disparant dues vegades a una mossa a poca distància.

Els trets van aconseguir l'abdomen i la zona costal de l'agent, sense arribar a impactar en el cos perquè portava posada l'armilla antibales, i finalment va poder ser reduït després de causar lesions a cinc agents.

L'acusat va reconèixer els fets durant el judici i va explicar que havia tingut un altercat amb els Mossos i que hi va haver una baralla en la que a ell li van pegar.

El tribunal ara el condemna també a indemnitzar amb 57.000 euros als cinc agents amb els quals es va encarar, li prohibeix acostar-se a la mossa a menys d'un quilòmetre durant 20 anys ia pagar una multa de 240 euros.

"ÈXIT JURÍDIC"





Per al sindicat dels Mossos d'Esquadra SPC, que es va presentar en la causa com a acusació popular, aquesta sentència ha estat un "èxit jurídic" fruit del treball dels advocats José María Fuster-Fabra, en representació dels afiliats, i de Sandra Melgar, en representació del sindicat.

Destaquen que l'Audiència digui en la sentència que l'acusat hagués pogut produir la mort a l'agent "de no portar l'armilla protector" i que hagi estat condemnat a 13 anys de presó.

Així mateix, posen l'accent en què es reconeix la indemnització per responsabilitat civil que demanaven les acusacions -de 57.000 euros-i demanen a la Direcció General de la Policia que, si l'acusat es declara insolvent, no es demori en abonar aquestes quantitats als agents .