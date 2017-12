ACS demana autorització a la UE sobre l'OPA a Abertis

A través de la seva filial alemanya Hochtief.





ACS, a través de la seva filial de construcció alemanya Hochtief, ha sol·licitat a les autoritats de competència de la UE la preceptiva autorització per a l'OPA que ha llançat sobre Abertis, una operació valorada en 18.600 milions d'euros, competidora de l'prèviament formulada per Atlantia .





El grup que presideix Florentino Pérez va remetre la seva sol·licitud d'autorització el passat 22 de desembre, dos mesos després de llançar l'oferta. La Direcció de Competència de la UE espera pronunciar-se el 6 de febrer, segons consta en el registre d'aquest òrgan europeu.





ACS sol·licita el 'vistiplau' de la UE a l'operació mentre que l'executiu espanyol ja tramita la sol·licitud d'autorització administrativa que també va demanar al país, tal com al seu dia va revelar el Ministeri de Foment espanyol.





La consecució de l'autorització de les autoritats de Competència europees pot marcar l'aprovació de l'oferta per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), i la conseqüent obertura del període d'acceptació de les dues opes, obrint així la batalla real per Abertis entre Hochtief i ACS.





En el cas d'Atlantia, la companyia italiana va aconseguir 'llum verda' a la seva OPA per part del supervisor del mercat espanyol amb prou feines uns dies després d'aconseguir l'aprovació de les autoritats de Competència de la UE.





No obstant això, el fet que la companyia italiana no accedís fins fa tot just una setmana a demanar autorització al Govern espanyol va portar a l'Executiu a demanar a la CNMV que revoqués l'aprovació donada al fullet de la seva OPA al començament del passat mes d'octubre, procés que està pendent de resolució o sobreseïment.





ELS ACTIUS D'ABERTIS





La Comissió Europea ha de pronunciar-se sobre l'OPA per tractar-se d'una operació de dimensió Europa. De la seva banda, el Govern espanyol ha mantingut en tot moment la necessitat de pronunciar-se sobre qualsevol oferta de compra que es llanci sobre Abertis, atès que els actius que gestiona són titularitat última de l'Estat i estratègics per al país.





El grup que dirigeix Francisco Reynés és el primer grup d'autopistes d'Espanya, ja que gestiona 1.559 quilòmetres de la xarxa de pagament del país, el 60% del total.





BATALLA DE OPEs





En la seva OPA, ACS, a través del seu constructora alemanya, ofereix 18,76 euros per cada acció d'Abertis, tot i que preveu cobrir el 20% de l'operació amb una bescanvi d'accions de 0,1281 títols de la signatura germana per cada acció del grup de concessions.





De la seva banda, Atlantia proposa 16,50 euros per acció i un bescanvi de 0,697 títols propis per cada un d'Abertis, també limitat al 23% de l'oferta total. No obstant això, aquesta empresa ja ha anunciat una millora d'aquesta proposta inicial, estimada en 16.341.000.





La cotització d'Abertis ha arribat a sobrepassar ia les dues contraprestacions econòmiques, atès que cotitza en màxims històrics que l'han portat ja a superar la cota dels 19 euros per acció, si bé en l'actualitat es negocia a uns 18,50 euros.





La batalla per Abertis abasta asismismo els diferents projectes empresarials que cada oferent proposa després de la seva fusió amb el grup de concessions.





Atlantia busca convertir-se en un dels majors gestors d'autopistes i Hochief conformar un líder mundial de construcció i explotació de tot tipus d'infraestructures.