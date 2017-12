El PSOE s'uneix a la pressió del PP perquè Arrimadas formi Govern

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos.





El PSOE ha cridat l'atenció sobre l'actitud passiva que percep en Ciutadà s, formació que va guanyar les eleccions catalanes del 21 de desembre, però que, segons el parer dels socialistes, no està exercint el lideratge que li correspon com a força més votada.





El secretari d'Organització, José Luis Ábalos, ha aclarit que des del PSOE no van a animar la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, al fet que es presenti a la investidura com a presidenta de la Generalitat sabent que no suma una majoria d'escons per tirar-la endavant.





Des del PSOE no creuen que Arrimadas hagi de provar una investidura fallida, però sí que consideren que el fet de guanyar unes eleccions obliga a tenir gestos de cara als votants.





"En la mesura que (Ciutadans) ha estat la força política més votada, li correspon una responsabilitat que altres formacions no tenen. Proclamar-victoriós comporta alguna responsabilitat, tenir iniciativa política", ha considerat Ábalos,





El socialista s'ha mostrat convençut que "ser número u significa exercir algun tipus de lideratge". "La confiança atorgada exigeix una resposta. És de manual", ha subratllat.





Ábalos ha fet així un discurs similar al del PP, que aquest dimarts va animar a Arrimadas a obrir negociacions per intentar formar govern perquè no ha de donar la impressió que "llença la tovallola" quan ha guanyat les eleccions ni perdre de vista que "de vegades , les majories parlamentàries es poden canviar ", en paraules del portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando.





El secretari d'Organització no ha estat tan explícit com el PP perquè els socialistes no volen dir-li a Ciutadans com hauria actual, però sí que creuen que hauria de prendre la iniciativa encara que només sigui en forma de gestos.





UN ÈXIT NO extrapolable





Ábalos ha afirmat que l'èxit de Ciutadans a Catalunya "no és extrapolable" a la resta d'Espanya, perquè en aquest territori els comicis s'han plantejat com una disjuntiva entre independentisme si o no, en què la formació taronja ha jugat amb èxit la seva carta de rebuig a l'independentisme, objectiu precisament pel que van sorgir com a formació política.





Però més enllà de confrontar amb l'independentisme, Ciutadans "té poc més a dir" com demostra, segons el parer d'Ábalos, el fet que no s'hagin preocupat a fer una proposta de govern.





El PSOE, assegura Ábalos, no va a dissenyar cap estratègia per fer front a Ciutadans com a rival polític, perquè aquesta formació és un partit de "dretes o de centre dreta" que va renunciar a definir-se com socialdemòcrata.