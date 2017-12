Feministes denuncien que el pacte contra la violència masclista arriba "tard i malament"

La plataforma 7N contra les Violències Masclistes.





La Plataforma Feminista 7N contra les Violències Masclistes ha denunciat que el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere arriba "tard i malament".





Després que les comunitats autònomes hagin aprovat la seva adhesió al pacte en la Conferència Sectorial d'Igualtat, que ha estat presidida per la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat.





En concret, critiquen que arriba "tard" perquè, segons la Proposició no de llei que "va donar llum a aquest pacte", "hauria de portar un mes posat en marxa". Així mateix, apunten que arriba "malament" perquè "es fa sense la participació" del moviment feminista i "sense aclarir" com es van a dur a terme moltes de les mesures.





La presidenta de Fundació Dones, Marisa Soleto, ha assenyalat que segueixen a l'espera que "es comenci a calendaritzar ia complir les mesures concretes" que s'han aprovat en el pacte.





DOCUMENT DE MÍNIMS





"El document que es va aprovar al congrés, que sent un document de mínims, és un documents de mesures necessàries", ha precisat.





Per Soleto, l'habilitació del finançament per al Pacte d'Estat, que serà de 200 milions per a l'any 2018, és una cosa "prioritari" per a la seva execució.





"Estem a l'espera que, més enllà dels acords que es duguin a terme entre el Govern central, els governs autonòmics i altres poders públics que intervenen en el tema, es comencin a calendaritzar ia posar els elements executius a les diferents mesures" , ha comentat.





Finalment, ha afirmat que la Conferència Sectorial d'Igualtat celebrada aquest dimecres, "excepte per tancar els acords, tampoc aporta gran cosa". "La valoració és que el més important és que es compleixin les mesures", ha conclòs.