El consell de l'ACA, disposat a aprovar una pujada molt important de l'aigua

¿Augmentarà el rebut de l'aigua el 2018 ?.

Aquest dijous serà un dia clau per saber com notarà la butxaca del contribuent els nous preus en el rebut de l'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es reuneix reuneixen per abordar pujades del preu de l'aigua.





L'ACA haurà d'analitzar un informe que proposa un augment del 11,88% en el preu de l'aigua d'ATLL. Concretament la proposta que té a sobre de la taula l'ACA consisteix en que Aigües Ter-Llobregat (ATLL) augmenti les tarifes un 11,8% el 2018. Es tractaria del major increment del preu de l'aigua des de 2013 .





Aquesta nova pujada de preus, i van unes quantes des que ACCIONA es va fer amb el concurs de l'ATLL, s'aplicarien a les subministradores finals que operen a la regió metropolitana de Barcelona, i que però té un impacte directe en el rebut del contribuent.





Si prospera la proposta, el preu de l'aigua per al consumidor final pujarà entre un 4% i un 6% i seran els veïns de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental els que més la notaran.





Des de l'Executiu català es va recordar que l'ACA no pot adoptar acords polítics per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. L'anterior govern havia plantejat la possibilitat d'assumir part d'aquesta pujada renunciant a part del cànon concessional.





EL SUPREM DECIDIRÀ EL GENER SOBRE L'ADJUDICACIÓ DE L'ATLL

El Tribunal Suprem ha de dictar una resolució sobre el recurs de la Generalitat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va anul·lar el concurs amb el qual es va adjudicar a Acciona la gestió d'ATLL. Amb aquesta operació la Generalitat va dur a terme la major privatització de Catalunya, que va ascendir a 1.000 milions d'euros, i que anava destinada a tapar el forat del dèficit el 2012.





Des dels seus inicis, l'operació ha estat embolicada en litigis i adversitats per a l'administració d'Artur Mas. Així, el 12 de març de 2015 tal com ha vingut informant CatalunyaPress, el Tribunal Suprem sentenciava que "Aigües Ter-Llobregat ( ATLL ) està inhabilitada per gestionar el servei d'abastament en alta" del Sistema Ter-Llobregat.









Instal·lacions de l'ATLL.

Al febrer de 2016, l'Oficina Antifrau de Catalunya presentava un informe en què es relata com el Grup Acciona hauria desviat 13,3 milions d'euros per serveis que presumptament mai han arribat a realitzar-se entre els anys 2013 i 2015. A través d'un mecanisme de factures creuades entre ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya i Empresa Operadora ATLL i Acciona Aigua, dues filials amb vinculacions amb el grup.





Finalment, en la rèplica a l'auditoria d'aquest any, la interventora va explicar que l'executiu català va provisionar 380.290.000 d'euros -més del que s'estimava públicament davant el "risc" que els tribunals decideixin resoldre el contracte. En concret, l'Administració va admetre que es podria veure obligada a fer front a "possibles indemnitzacions per danys i perjudicis". En un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Acciona va estimar que les compensacions podien arribar als 296 milions d'euros, encara que sense tenir en compte els danys i perjudicis.