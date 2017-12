Cs reclama la presidència del Parlament com a partit més votat

Cs vol la Presidència del Parlament





El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha reclamat aquest dijous que el seu partit ocupi la presidència del Parlament en haver estat la força més votada a les eleccions del 21 de desembre.





En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha defensat que, tenint en compte que no poden formar Govern per una qüestió d'aritmètica parlamentària, "el més democràtic és que el president del Parlament sigui per a una persona de Cs", una opció que veuen lògica.





Després de recordar que els correspon tenir dos membres de Cs a la Mesa, ha explicat que han fet ja els primers contactes al respecte, sense haver entrat en fase de negociació, i que encara no han aprofundit en possibles noms per presidir la cambra.





Malgrat assegurar que no li faria il·lusió ocupar aquest càrrec, al preguntar-li sobre la possibilitat que l'assumeixi José María Espejo-Saavedra, membre de la Mesa en aquesta legislatura, ha afirmat que podria fer-ho "excepcionalment bé perquè és una persona absolutament capacitada si arribés el cas".





Sobre el futur Govern, ha avisat que tenir un president de la Generalitat a la presó "pot quedar èpic però no és operatiu" després de manifestar el seu convenciment que Carles Puigdemont serà empresonat si torna a Catalunya, i sobre el fet que Oriol Junqueras estigui a la presó.





Sí que ha avançat que impugnaran l'"invent" llançat pel número quatre de JuntsxCat i diputat electe, Jordi Turull, sobre la possibilitat d'investir telemàticament com a president a Puigdemont.





"Això és un invent de Turull, com ho va ser el cens universal de l'1-O. No existeix. No reconeixeríem una investidura d'algú que no estigués al Parlament, i pogués fer un discurs com cal fer-ho i ser votat. No ho admetríem com legal", ha sostingut.





No obstant això, en cas que el Tribunal Suprem decideixi el 4 de gener aixecar la presó provisional per Junqueras, si veuen jurídicament possible que assisteixi al ple d'investidura.