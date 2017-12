En llibertat els regidors de la CUP de Reus després acollir-se al dret a no declarar

Concentració per donar suport a dos regidors de la CUP de Reus





Els dos regidors de la CUP de Reus (Tarragona) Marta Llorens i Oriol Ciurana han quedat en llibertat després d'acollir-se al seu dret a no declarar davant el Jutjat d'Instrucció 2 del municipi, on han comparegut per respondre per un presumpte delicte d'incitació a l'odi contra la policia.





Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tots dos s'han acollit al seu dret a no declarar a les preguntes de totes les parts, i se'ls ha informat de la seva situació en el procediment i dels fets concrets en què es se'ls considera implicats.





També asseguren que han quedat en llibertat atès que la detenció "tenia com a únic objectiu la seva compareixença davant la jutge en seu judicial" després que es neguessin a fer-ho fins a dues vegades.





Un centenar de persones s'han concentrat davant el jutjat en defensa dels dos regidors, que dimecres van acudir a l'Ajuntament de Reus a esperar l'ordre de detenció.





Segons informa la CUP al seu compte de Twitter, l'objectiu de la concentració, que ha començat passades les 8.30 hores, era donar suport als regidors "per defensar el mandat popular i per plantar cara a la repressió de l'Estat".