Juristes de Llibertats afirmen que no es pot investir Puigdemont per via telemàtica

Puigdemont roman a Brussel·les





L'associació de juristes catalans Llibertats ha defensat aquest dijous que la legislació vigent no permet investir telemàticament a cap candidat, després que JxCat hagi plantejat fer-ho amb Carles Puigdemont.





En un comunicat, el president de l'entitat, Pere Lluís Huguet, ha assenyalat que, "jurídicament i amb la legislació vigent, no hi ha possibilitat legal d'una investidura telemàtica".





També ha indicat que "el de Catalunya, juntament amb el del País Basc, són els dos únics parlaments autonòmics de l'Estat que no disposen de vot telemàtic al no establir-lo els seus reglaments".





Afegeix que, de conformitat amb la Llei orgànica de règim electoral general (Loreg), la credencial de diputat electe pot ser recollida davant la Junta Electoral pel representant de la candidatura, "no és necessària la presència de l'electe."





"No passa així -afegeix- a Catalunya, ja que el reglament del Parlament exigeix la presentació al registre de la credencial expedida per l'òrgan corresponent de l'administració electoral, i prometre o jurar i respectar la Constitució Espanyola i l'Estatut, actes de caràcter personalíssim", assegura.





També apunta que el reglament del Parlament no tenen regulat el vot telemàtic i cap diputat pot votar telemàticament, i que hi ha obligació d'assistir als debats ia les votacions del ple: "Resulta inviable, no només qualsevol investidura telemàtica del president de la Generalitat, sinó també l'exercici telemàtic de les funcions de diputat".