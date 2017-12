El Govern central aprova la pujada de les pensions en un 0,25% i la del SMI en un 4% per al 2018

Pugen un 0,25% les pensions





El Consell de Ministres aprova aquest divendres, 29 de desembre, la revaloració de les pensions en un 0,25% per al 2018, el mínim legal previst, i la pujada en un 4% del salari mínim interprofessional (SMI), des 707,6 euros mensuals a 735,9 euros al mes.





La pujada de les pensions en un 0,25% és el mínim legal establert en la fórmula de revaloració introduïda en l'última reforma de pensions, que té en compte les despeses i ingressos del sistema i estableix una pujada mínima del 0,25% i un sostre màxim de l'IPC més un 0,50%.





Es tracta del cinquè any consecutiu en què les pensions pugen un 0,25%. Amb aquest increment, la pensió màxima se situarà a partir de l'1 de gener a 2.580,1 euros al mes.





Després de la pujada del 0,25% que experimenten les pensions el proper 1 de gener, la pensió mínima de jubilació d'una persona amb 65 o més anys i cònjuge a càrrec passarà de 786,86 euros al mes per catorze pagues a 788,9 euros mensuals.





Els que no tinguin cònjuge cobraran un mínim de 639,3 euros, davant els 637,7 euros d'aquest any, mentre que els que tenen cònjuge però no a càrrec percebran 606,7 euros mensuals (ara són 605 euros).





Les pensions mínimes de jubilació per als menors de 65 anys amb cònjuge a càrrec pujaran des 737,5 euros al mes per catorze pagues fins 739,5 euros, i les dels menors de 65 anys sense cònjuge ascendirà a 598 euros, enfront dels 596,5 euros mensuals d'aquest any.





Per la seva banda, la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars se situarà des de l'1 de gener a 739,5 euros mensuals per catorze pagues, en contrast amb els 737,5 euros d'ara. La quantia mínima de la pensió de viduïtat per a titulars amb 65 anys o amb una discapacitat en grau igual o superior al 65% serà de 639,3 euros al mes (ara 637,7 euros mensuals), mentre que les pensions mínimes de viduïtat per a persones amb entre 60 i 64 anys serà de 598 euros al mes. Per als titulars de pensions de viduïtat amb menys de 60 anys l'import mínim arribarà el 2018 els 484,2 euros al mes (abans 482,8 euros).





Així mateix, la pensió mínima de gran invalidesa amb cònjuge a càrrec passarà de 1.180,34 euros mensuals per catorze pagues a 1.183,4 euros mensuals, mentre que la de gran invalidesa sense cònjuge pujarà fins als 959 euros des dels 956,6 euros mensuals de aquest any.





La pensió mínima d'incapacitat permanent absoluta ascendirà des del pròxim 1 de gener a 788,9 euros mensuals per catorze pagues, enfront dels 786,86 euros actuals, mentre que les pensions d'orfandat ia favor de familiars tindran un import mínim de 195,3 euros mensuals, en contrast amb els 194,8 euros d'ara.





Per la seva banda, la quantia de la pensió màxima passarà des 2.573,7 euros mensuals a 2.580,1 euros al mes.





PUJADA DE L'SMI





A més del Reial Decret de revalorització de les pensions, el Govern central aprova un altre Reial Decret amb la pujada del 4% del salari mínim interprofessional per al 2018.





Aquest increment, fruit de l'acord amb sindicats i empresaris, situarà el SMI en 735,9 euros mensuals per catorze pagues o el que és el mateix, en 10.304,1 euros anuals.





El SMI va pujar l'any passat un 8% després de pactar-ho el Govern amb el PSOE. Per als propers tres exercicis, l'Executiu ha negociat amb els agents socials un increment progressiu del salari mínim: un 4% el 2018 (fins 735,9 euros/mes), un 5% el 2019 (773 euros/mes) i un 10 % en 2020 (850 euros/mes).





No obstant això, les pujades de 2019 i 2020 estan condicionades al fet que l'economia espanyola creixi, en termes reals, un 2,5% anual o més ja que l'afiliació mitjana a la Seguretat Social augmenti per sobre de les 450.000 persones.