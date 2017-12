Una de les característiques més curioses i molt esmunyedisses de l'observació de la superfície de la Lluna és un curiós joc d'ombres que s'aprecia en les terres altes lunars i que es coneix com la X Lunar.





També de vegades coneguda com a X de Werner o la creu de Purbach és el dibuix aparent a la superfície lunar d'una x. Aquesta curiosa forma és només visible durant algunes llunacions a les terres altes lunars.









La configuració de la X és en realitat la convergència de tres vores de cràters, concretament els cràters Purbach, Blanchinus i La Caille. La primera persona que va observar la X lunar és un misteri, però les primeres descripcions daten de l'observació de l'astrònom Bill Buslers al juny de 1974.









La característica en forma de X arriba a una il·luminació favorable al voltant de sis hores abans de la primera fase del quart creixent lunar i sis hores després de la fase de l'últim quart. És espectacular observar a la X amb els primers raigs de sol mentre el sòl dels cràters encara està immers en la foscor. Aproximadament durant una hora, la X blanca platejada semblarà surar just més enllà del terminador lunar.





Posició de la x Lunar al costat del cràter La Caiile quan la Lluna es troba en fase de quart creixent.





A partir d'fases més avançades de la Lluna el joc de llums i ombres ja no ens permet observar aquest curiós fenomen.





Perquè la veieu us deixem aquest vídeo en què s'observa l'aparició entre les ombres d'aquest curiós joc de llums dels pics alts de les muntanyes dels cràters lunars. Segurament la zona del terminador de la Lluna és la més espectacular per apreciar el relleu lunar, no deixeu de observar-lo.













Aquest article va ser publicat originalment en Universo Blog.