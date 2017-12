Els pensionistes catalans cobrarien 674 euros més el 2017 si mantinguessin el poder adquisitiu des de 2010

Els pensionistes perden poder adquisitiu





Els pensionistes catalans cobrarien aquest 2017 un total de 674 euros addicionals -48,14 euros mensuals- si mantinguessin el seu poder adquisitiu des de 2010, últim any en què les pensions es van actualitzar en funció de l'IPC de novembre -mes de referència- i es van incrementar a partir de la previsió de pujada de l'IPC per a aquest any.





Així ho ha explicat aquest dijous en roda de premsa la vicesecretària d'UGT de Catalunya, Laura Pelay, que ha lamentat que "els pensionistes estan al límit" i que cal un pacte d'Estat per revertir aquesta situació.





Per fer aquest càlcul, UGT ha agafat de base una pensió mitjana del 2010 de 803,83 euros mensuals i ha analitzat la seva evolució si s'hagués mantingut vinculada a l'IPC de novembre durant aquests set anys.





Així, l'IPC a Catalunya ha augmentat un 9,7%, però les pensions a la comunitat catalana només han crescut entre un 3,7% i un 4,7%, i si es suma tot el que els pensionistes han deixat d'ingressar des del 2010 pel fet que les seves pensions no s'hagin revaloritzat a partir de l'IPC, el còmput total arriba als 3.368 euros.





I és que el 2014 va entrar en funcionament l'índex de revaloració de pensions (IRP), "congelant les pensions perquè baixessin el necessari per equilibrar el sistema", i des de la seva aplicació les pensions només han pujat un 0,25% anual, aplicant el límit mínim.





A més, Catalunya és la comunitat on més han pujat els preus en el període 2010-2017, el que augmenta fins a un 6,7% la pèrdua de poder adquisitiu per als pensionistes catalans.





En vista a 2018, el Govern central ha anunciat que les pensions tornaran a pujar un 0,25%, el que es tradueix en 2,4 euros mensuals, mentre que Funcas preveu que la variació de l'IPC sigui del 1,5%, amb el que les pensions perdran 167 euros.