Sospitosa pujada del preu de l'aigua: sense Govern que ho avali i abans que al gener sentenciï el Tribunal Suprem sobre la privatització de l'ATLL

L'aigua serà més cara a partir del 2018.





L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat aquest dijous, amb 10 vots a favor i 7 en contra, la nova tarifa de la xarxa de proveïment en ALTA d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) per 2018 que suposa un augment del 11, 88% del cànon.





Segons l'ACA l'objectiu de modificació d'aquest expedient és "ajustar la retribució financera als actuals tipus del mercat" que en aquests moments ja estan fixats en un altíssim 21%.





Fonts del sector afirmen que estàs clàusules del plec de condicions del concurs de privatització de l'ATLL, cauen en moltes contradiccions. Cal recordar que les mateixes van ser redactades quan era gerent de l'ACA, Joan Pinyol . Es podria dir llavors que presumptament van ser "fetes a mida".





Aquesta tarifa farà que augmenti el rebut de l'aigua, només a l'àrea metropolitana, entre un 4 i 6% ia la ciutat de Barcelona, un 4,1%.





Prèvia a la reunió de l'ACA va tenir lloc la reunió del C onsell de Xarxa de l'ATLL a la qual Joan Pinyol, actualment representant de l'Àrea Metropolitana no va assistir, per no rebre els retrets dels membres del Consell, que es van mostrar en contra de les mesures de pujada proposades.





En la votació que ha tingut lloc aquest dijous, els vots a favor van ser tots de membres de l'administració (10) i en contra (7) dels representants de totes les associacions que formen part del Consell d'Administració de l'ACA.

El que resulta estrany és que està pujada s'aprovi en el període de formació d'un nou govern de la Generalitat, després dels comicis del passat 21 de desembre, ia l'espera del pronunciament de l'última instància judicial, el Tribunal Suprem sobre la privatització del l'ATLL, previst per el 30 de gener de 2018.





Malgrat això el que queda clar que aquest nou Govern de la Generalitat s'enfrontarà a les queixes ciutadanes d'una nova pujada de l'aigua i una més que probable sentència desfavorable sobre la Privatització de l'ATLL al gener. Dos bons marrons a resoldre.