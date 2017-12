Barcelona puja les tarifes del transport i la T-10 costarà més de 10 euros

Una pujada d'un 2% de mitjana.





El consell d'administració de l'Autoritat del Tranport Metropolità (ATM) ha acordat una actualització dels preus del transport públic d'un 2% de mitjana, que implicarà que la T-10 d'una zona passi de costar 9,95 euros a 10, 20.





Les tres administracions consorciades, Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), han acordat per unanimitat aquesta actualització, que va en línia de l'increment interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC).





La T-10, que costava 9,95 per a una zona des de 2015 -en 2016 i 2017 es van congelar els preus- valdrà 20,10 euros per dues zones; 27,40 per a tres; 35,25 per a quatre; 40,50 per a cinc, i 43,05 per a sis zones.





El bitllet senzill puja 5 cèntims en una zona -fins 2,20 euros-, i la T-Trimestre en aquesta zona costarà 145,30 euros -puja 3,30 euros-, mentre que la T-Dia augmenta 20 cèntims, fins als 8,60 euros.





La T-50/30 d'una zona pujarà a 43,50 euros -un euro més-, i tindran increments similars la T-Mes, que costarà 54 euros, i la T-70/30, que costarà 60,90 euros per la primera zona.





L'ATM preveu més ingressos per les tarifes -16 milions-, i ha decidit no incrementar el preu de la T-Jove a les sis zones -també en la versió per a famílies monoparentals i nombroses- i la T-Mes bonificada per a aturats.





L'augment es produeix després de cinc anys de "contenció de preus" i millores en prestacions de títols socials, amb els quals es realitzen un de cada quatre viatges, amb una política de tarificació social integrada que ha suposat un increment de cost, des dels 9 , 8 milions de 2011 als 46 milions actuals.





A més, l'ATM argumenta que l'augment de la demanda provoca que s'hagin de ampliar serveis per evitar que línies estiguin saturades en hores punta, el que implica un increment dels costos d'explotació.





MÉS VEHICLES





Per evitar aquesta saturació, l'ATM ha planificat millorar l'oferta a través d'un pla que inclou l'adquisició de nou material mòbil, amb uns 75 autobusos i uns 30 trens i tramvies, que permetran ampliar el serveis.





Les tres administracions augmentaran les seves aportacions per incrementar l'oferta, amb 25 milions d'euros més la Generalitat, que arriba als 385 milions, i 25 més l'Ajuntament i l'AMB, amb 158 i 130 milions respectivament.





Les tres administracions han sol·licitat al Govern central que també incrementi la seva aportació en 25 milions per a situar-la en 134 milions en total, cosa que està pendent d'acceptació.