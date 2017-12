El propietari de la nau amb 10 milions de paperetes de l'1-O diu que no sap de qui són

Les paperetes van ocupar 7 furgons de la Guàrdia Civil.





El propietari de la nau, en què la Guàrdia Civil va trobar 10 milions de paperetes de votació per al referèndum il·legal d'independència que es va celebrar l'1 d'octubre, assegura que no són seves i que no sap a qui pertanyen.





Així consta en el sumari que instrueix el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona en què s'investiga la creació d'estructures d'Estat per part de la Generalitat de Catalunya així com els preparatius i la celebració del referèndum il·legal d'independència.





La Guàrdia Civil va preguntar al jutge si podia destruir el material de votació confiscat -conservant exemplars de tota la documentació intervinguda el passat 20 de setembre- durant l' 'operació Anubis', en una nau industrial del municipi de Bigues Riells, a Barcelona, a causa del enorme espai que ocupa.





De fet, després del registre de la nau, que va durar diverses, hores, van sortir d'ella 7 furgons de la Guàrdia Civil de grans dimensions carregades amb la documentació entre la qual es trobaven.





Així, a més dels gairebé 10 milions de paperetes per a l'1-O, també diversa cartelleria que portava inscrit l'anunci de "local electoral", així com actes amb llistes numerades de votants, actes per al recompte de l'escrutini i de constitució de les meses electorals.





Aquell dia va ser detingut, per ser interrogat, el propietari de l'esmentada nau, l'advocat i empresari Pau Furriol Fornells, també militant d'ERC i accionista d'una coneguda cervesa.





Després de la petició de la Guàrdia Civil, el jutge que la Benemèrita requerís al propietari de l'esmentada nau si tenia alguna al·legació de realitzar en relació amb la petició de destrucció del material confiscat i donava a aquest cinc dies perquè respongués.





Per a tal fi, la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil va citar a Pau Furriol Fornells, que va comparèixer el passat 9 de novembre i va manifestar que ell no és el propietari del material electoral i que no coneix a qui pot pertànyer aquest material incautat a la nau de la seva propietat.





Per aquest motiu, ha dit no tenir "res a al·legar" sobre la destrucció d'aquest material "sense necessitat d'esperar els cinc dies de termini" que havia donat el Jutjat.





Amb la resposta incorporada a les diligències, el jutge va decidir traslladar la petició a la resta de les parts personades, inclosos els investigats, perquè es pronunciïn sobre la petició de destrucció del material electoral confiscat.





No obstant això, en la part del sumari de la qual ja està aixecat el secret, no apareixen encara les al·legacions de les parts, ni tampoc la decisió final del jutge. Sí consta la posició favorable de la Fiscalia.





L'APARELL LOGÍSTIC





La Guàrdia Civil considera i així consta en el sumari, que la mà dreta d'Oriol Junqueras a la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové Lladó va ser qui va organitzar el "aparell logístic" que va permetre adquirir el material, tant paperetes com sobres i documentació electoral, necessària per al referèndum i que va ser confiscada en l'operació del passat 20 de setembre.





De fet, els agents asseguraven en un informe remès al Jutjat abans del referèndum il·legal que, tot i haver requisat les paperetes, la posició de Jové com el seu "ja demostrada capacitat d'organització logística" permetia pensar que podia "ser capaç de tornar a organitzar la compra o qualsevol altra activitat organitzativa per l'1 d'octubre de 2017, data del referèndum ".