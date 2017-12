Colau penjarà un llaç groc per reclamar la llibertat dels presos

L'Ajuntament de Barcelona preveu penjar un llaç groc a la façana "per reclamar la llibertat dels polítics" i en suport als seus amics i familiars.





Ha recordat que el 2 de novembre es va desplegar una pancarta a la façana però que la Junta Electoral va ordenar retirar-la per la campanya dels comicis catalans.





Passades les eleccions, l'Ajuntament ha decidit "d'acord amb els grups polítics directament afectats" penjar el llaç fins que quedin en llibertat Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, perquè considera que s'està abusant de la presó preventiva.





El 17 d'octubre es va fer una declaració conjunta dels grups BComú, Demòcrata, ERC, CUP i el regidor no adscrit Gerard Ardanuy que va suspendre l'activitat institucional aquest mateix dia i el següent.





I, a més de penjar-se la pancarta el 2 de novembre, l'alcaldessa, Ada Colau, va fer una declaració institucional per demanar l'alliberament i per convocar el dia 3 un ple extraordinari, on es va fer una altra declaració institucional en el mateix sentit.