Bankia tancarà 99 oficines per la seva fusió amb Banca Mare Nostrum

Bankia tancarà les sucursals a partir de febrer.





Bankia tancarà 99 sucursals bancàries a partir del pròxim mes de febrer per evitar solapaments en la seva xarxa comercial en el marc de la seva fusió amb Banca Mare Nostrum (BMN).





Les 99 oficines que es tancaran al febrer seran d'ambdues entitats, una decisió que respon a la intenció de Bankia d'evitar solapaments en la xarxa comercial de l'entitat resultant de la seva fusió amb BMN.





Així l'hi ha traslladat la direcció de Bankia als sindicats en el marc del procés de consultes previ a la negociació formal de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que aplicarà el banc per suprimir duplicitats.





Abans de que s'executi formalment la fusió de les dues entitats, BMN ja ha procedit al tancament de 25 de les seves oficines al desembre i està previst que clausuri 22 més durant el mes de gener.





El plantejament inicial del procés de reestructuració de Bankia també contempla la sortida de 2.510 treballadors, dels quals dels quals 1.118 correspondrien a la xarxa comercial i altres 817 als serveis centrals.





A més, es preveu la retallada de 200 llocs de treball amb motiu de la digitalització i la sortida d'uns 375 empleats que actualment es troben en excedència voluntària per l'aplicació d'altres ERO i que s'incorporaran a partir de 2018.





Bankia i BMN compten conjuntament amb 17.531 empleats, de manera que l'ajust plantejat suposaria la sortida del 14,32% de la plantilla de la societat resultant de la fusió.





A la reunió d'aquest dijous, els sindicats han sol·licitat reduir fins a 1.800 el nombre de sortides del procés, ja que consideren "inadmissible" la retallada de 200 llocs de treball per efecte de la transformació digital, entre d'altres qüestions.





També requereixen prejubilacions a partir dels 55 anys amb conveni amb la seguretat social fins als 65 anys, en comptes de prejubilacions des dels 57 anys amb conveni fins als 63, com planteja Bankia.





HOMOLOGACIÓ SALARIAL





En qualsevol cas, les fonts sindicals consultades han reconegut que podrien admetre prejubilacions des dels 55 anys amb conveni fins als 63 amb un 70% o 75% del salari brut anual.





Així mateix, insten que l'homologació salarial de les plantilles de Bankia i BMN s'efectuï amb caràcter immediat i no el 2020, com s'ha plantejat. "No hi pot haver treballadors de primera i de segona en una mateixa entitat", han manifestat.