Els Mossos detenen 13 gihadistes a sis operacions el 2017

Quatre d'ells implicats en els atemptats de Barcelona i Cambrils.





Els Mossos d'Esquadra han fet balanç de les seves actuacions contra el terrorisme gihadista aquest 2017, any en què Catalunya ha patit els atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils: han detingut 13 persones en sis operacions antiyihadistas, quatre d'ells presumptament implicats en aquests atacs.





En un vídeo penjat al seu compte de Twitter, els Mossos asseguren que fan repàs com cada any a l'curs policial començant per les actuacions antiterroristes, incloent l'operació arran dels atemptats de l'17 d'agost a Catalunya que van deixar a 16 víctimes mortals.





Durant aquest any, els Mossos han destinat un 32% de la seva activitat policial a la lluita contra el gihadisme i han rebut 1.800 col·laboracions de la ciutadania en aquest àmbit, segons aquest balanç.





Al vídeo, mostra imatges de les seves actuacions aquests dies, de les manifestacions de rebuig i dels suports i elogis que van rebre per la seva gestió per part de la ciutadania, així com altres filmacions de controls antiterroristes, patrullatges i detencions.





La policia catalana destaca en la gravació que la seva actuació davant els atemptats va marcar el "punt més àlgid" dins de la lluita antiterrorista, ja que en pocs dies donava per desmantellada la cèl·lula terrorista que va perpetrar els atacs.





Dels 12 presumptes implicats, vuit van morir abans dels atemptats o abatuts pels Mossos d'Esquadra i altres quatre van ser detinguts, dels quals dos han estat enviats a presó -Driss Oukabir i Mohamed Houli- i altres dos, posats en llibertat provisional -Salh el Karib i Mohamed Aalla-.





El presumpte líder de la cèl·lula és el que era imam de Ripoll (Girona), Abdelbaki És Satty, que va morir el 16 d'agost en una explosió en una casa d'Alcanar (Tarragona), la base operativa del grup des d'on estaven preparant peròxid d' acetona, conegut com TATP.





En aquesta explosió va morir també Youssef Aalla i va resultar ferit Mohamed Houli, i posteriorment es va recuperar en aquest habitatge un cinturó d'explosius amb càrrega real, a més que hi havia més d'un centenar de bombones de butà, acetona, metralla i altres productes.





QUATRE DIES FUGIT





El 17 d'agost, Younes Abouyaaqoub va atropellar amb una furgoneta als passejants de la Rambla, deixant 13 morts i més de cent ferits de 34 nacionalitats.





Després de quatre dies fugit, aquest terrorista va ser abatut pels Mossos a unes vinyes a Subirats (Barcelona); havia aconseguit escapar d'un control policial a l'avinguda Diagonal de Barcelona després robar-li el cotxe a una víctima, Pau Pérez, i assassinar-amb una arma blanca.





L'altre escenari dels atemptats va ser el passeig Marítim de Cambrils, on el 18 d'agost els terroristes Moussa Oukabir, Said Aalla, Mohammad Hichamy, Omar Hichamy i El Hussain Abouyaaqoub van ser abatuts pels Mossos després d'atropellar a diverses persones, deixant a una dona morta.