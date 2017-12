Solucions innovadores davant els reptes del sector agroalimentari

La producció d'aliments s'enfronta nous reptes. L'increment de la població i la millora de les tecnologies, la globalització i la industrialització han fet que la producció agrícola s'hagi triplicat entre els anys 1960 i 2015.





Una major producció que alimenta un major consum i noves formes d'adquirir aliments, sobretot processats, preparats i envasats.





Això suposa una petjada ecològica molt important.





El sector agroalimentari és un gran consumidor de recursos.





Aquí algunes dades:





- Un terç de tota l'energia disponible a nivell mundial es dedica al sector agroalimetari.





- El 85% d'aigua dolça consumida per l'ésser humà es dedica al reg de terres de conreu.





- Un 33% de la terra conreada és poc sostenible, fet que suposa unes pèrdues anuals de gairebé 260.000 milions d'euros.





- El sector agroalimentari genera el 26% de les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle





En produir un quilo de carn de vaca es produeixen les mateixes emissions de viatjar 257 quilòmetres en cotxe





- Un 33% de la producció total d'aliments a nivell global es malgasten.





- Un 80% de les empreses del sector envasen els seus productes, de manera que els residus de multipliquen.





- En el sector agroalimentari ha un ús generalitzat de pesticides químics i antibiòtics que perjudiquen la salut del medi ambient i de les persones.





SECTOR AGROALIMENTARI A L'ÀREA METROPOLITANA





L'Àrea Metropolitana de Barcelona no és aliena a aquests canvis i problemes. Per això, l'AMB ha organitzat amb la Fundació Fòrum Ambiental la jornada 'Ecoinnovació en el sector agroalimentari: resptes i Oportunitats per la competitivitat econòmica metropolitana'.





Durant la jornada, en què s'ha presentat l'estudi 'Sector alimentari: tendències en ecoinnovació', ha girat al voltant de millora de la salut de la ciutadania i del medi ambient, i el desenvolupament social i econòmic.









La jornada, celebrada el 14 de desembre, ha reunit més de 80 experts i emprenedors.





INICIATIVES INNOVADORES





Per fer front a aquests reptes, durant la jornada impulsada per l'AMB s'han presentat més de 45 iniciatives, entre les quals destaquen l'aplicació d'impressores 3D per fer pasta o la fabricació d'envasos a partir de residus dels propis aliments.





També destaquen les propostes de l'associació Espigoladors, que es dedica a recuperar els excedents agrícoles (productes que no compleixen amb estàndards com mida o aspecte però que són perfectament vàlids des del punt de vista nutricional i gastronòmic).

La majoria d'aquests aliments ve del Parc Agrari del Baix Llobregat i es recullen i transformen en conserves i melmelades de la marca És Im-perfect.





Un part dels aliments recuperats per Espigoladors es destinen a entitats benèfiques de distribució d'aliments per a persones en situació de vulnerabilitat.





L'empresa Hemav aposta per la 'agricultura de precisió'. Utilitzen drones i l'últim en tecnologia per digitalitzar els seus cultius.





D'aquesta manera, els productors tenen dades constants del que succeeix en els seus camps, pel que poden optimitzar recursos com aigua i fertilitzants.





Per la seva banda, Aquapioneers es dedica a desenvolupar solucions per a la producció d'aliments a la llar. Han creat un aquari i un petit hort que funcionen en simbiosi: un es serveix de l'altre.









Així, mentre que les plantes purifiquen l'aigua, els peixos fertilitzen les plantes amb les seves deixalles.