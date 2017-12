La incidència de grip a Catalunya és de 97 casos per 100.000 habitants

Una intensitat de activitats epidèmica gripal baixa.





La taxa d'incidència de la grip registrades per la xarxa sentinella a Catalunya se situa en els 97,67 casos per 100.000 habitants, xifra que correspon amb una intensitat d'activitat epidèmica gripal baixa.





Segons dades del Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac) de la Conselleria de Salut, es preveu superar el llindar epidèmic, establert en els 109,4 casos per cada 100.000 habitants, en les properes setmanes.





Durant la setmana del 18 al 24 de desembre, les visites domiciliàries com les visites per síndrome gripal es corresponen amb l'evolució creixent d'una temporada estacional habitual, i la taxa d'incidència augmenta en tots els grups d'edat, especialment entre els de 0- 4 anys (169,1 casos per 100.000) i de 5 a 14 (139,1).