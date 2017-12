Iceta carrega contra la "falta d'iniciativa" de Cs i sosté que no poden liderar el canvi polític

Iceta al Consell Nacional del PSC.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha destacat que la "falta d'iniciativa" de Cs per formar un nou Govern, tot i haver guanyat les eleccions del 21 de desembre, demostra que no poden liderar cap canvi polític, segons el dirigent socialista .





Ho ha dit en la seva intervenció al Consell Nacional que ha celebrat aquest dijous el partit a la seva seu per analitzar els resultats electorals del 21D, que van donar 17 escons als socialistes catalans després d'aconseguir més de 600.000 vots, 80.000 més que el 2015.





El socialista ha destacat que la victòria de Cs "no servirà per modificar el rumb de la política catalana, tal com havia advertit el PSC" i tal com demostra que no estiguin liderant cap negociació per formar Govern, segons ell.





Iceta a felicitat a Cs per la victòria i als independentistes per haver revalidat la seva majoria absoluta, si bé ha assenyalat que li "estranya molt que els guanyadors de les eleccions no estiguin formulant cap proposta concreta".





"La política catalana de la nova legislatura no pot estar supeditada a una agenda judicial derivada de la legislatura" anterior, pendent de l'actualitat del moment en aquest capítol, ha assenyalat.





I, en un moment en el qual es planteja la possible investidura de Carles Puigdemont (JuntsxCat) des de Bèlgica, Iceta ha reivindicat que "els catalans mereixen ser governats des de Catalunya".





Als independentistes també els ha demanat que valorin "si la deriva unilateral i illegal, i la seva radicalització, no està donant motiu a una fractura social i territorial que Catalunya no es pot permetre".





Iceta considera que la victòria de Cs i la majoria absoluta independentista corroboren que "la majoria perseguia la victòria o, millor dit, la derrota de l'adversari", mentre que el PSC oferia un acord entre totes les parts per tancar ferides.





És per això que creu que el PSC no ha obtingut els resultats esperats, si bé ha aconseguit incrementar de 16 a 17 els seus escons i guanyar vots respecte a unes eleccions anteriors per primera vegada des de 1999.





"La principal víctima d'aquest procés de concentració de vot en Cs ha estat el PP" i, encara que és probable que el PSC també hagi perdut vots en benefici de la formació taronja, també ha guanyat molts uns altres gràcies al seu pacte amb Units per Avançar i amb sectors de l'esquerra federalista, ha defensat.





Està convençut que ha aconseguit el suport de catalans moderats i també d'antics votants dels 'comuns' "decebuts amb una estratègia de seguidisme dels independentistes que va culminar amb la ruptura unilateral del pacte municipal a Barcelona".