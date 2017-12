La fecundació in vitro i els tractaments hormonals augmenten el risc de trombosi

El 10% de dones gestants té complicacions tromboembòliques.





La fecundació in vitro i els tractaments hormonals incrementen fins a deu vegades més el risc de trombosi, en comparació amb un embaràs natural.





Segons un estudi liderat per un equip espanyol al costat de la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia, ha detectat també que el 10% de les dones gestants té alguna complicació tromboembòlica durant l'embaràs o el postpart.





Es tracta de l'estudi 'Trombosi En l'Àmbit de la Dona', els resultats obtinguts donaran lloc al primer estudi internacional per determinar la relació causa-efecte entre la trombofília genètica i els problemes reproductius, com infertilitat, avortaments de repetició i mort fetal.





A càrrec de la Societat Internacional de Trombosi i Hemostàsia (ISTH), aquest estudi portarà el nom de 'Women International Team' (WiTEAM), i entre 2018 i 2020 realitzarà un seguiment de 3.000 dones de diferents països que són portadores d'una trombofília genètica .





EVITAR LA TROMBOSI





L'estudi buscarà establir un protocol terapèutic per evitar la trombosi durant l'embaràs i "prevenir la infertilitat i els problemes d'insuficiència placentària que impedeixen l'embaràs o que aquest arribi a terme", ha explicat la investigadora principal, Amparo Santamaría.





L'estudi inicial també recull dades com que un de cada quatre pacients amb problemes de fertilitat o complicacions greus durant l'embaràs és portadora d'una trombofília genètica, provocada per diversos factors, com mutacions d'un gen, entre d'altres.





Santamaría ha assegurat que la trombofília associada a la reproducció "mereix una atenció específica perquè és un problema de salut internacional que s'ha d'abordar de manera específica".





Els motius que la desencadenen estan relacionats amb el cicle vital hormonal, com l'inici de la regla, la presa d'anticonceptius i de tractaments hormonals, i les fecundacions in vitro.





FACTORS DE RISC





La trombofilia és la principal causa de mort obstètrica en els països desenvolupats, especialment a conseqüència d'una embòlia pulmonar, de manera que el projecte buscarà aconseguir embarassos sense complicacions per a la mare o el fetus.





Tenir antecedents de trombosi en la família figura entre els factors que incrementen el risc i "haurien de ser avaluats en cada cas", però també altres com l'obesitat, la diabetis, tenir més de 35 anys i haver patit un episodi trombòtic previ.





La investigadora ha remarcat que l'estudi permetrà que hematòlegs, obstetres, ginecòlegs i especialistes en reproducció assistida "uneixin esforços tant en el diagnòstic com en el tractament preventiu per establir guies i consensos".