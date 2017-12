El Govern central aprovarà nous requisits per Uber i Cabify

Mesures per a facilitar la convivència amb el sector del taxi.





El Consell de Ministres aprovarà aquest divendres per Reial Decret els nous requisits i mesures anunciades pel Ministeri de Foment per a les empreses de vehicle de lloguer amb conductor (VTC), les firmes com Uber i Cabify.





Amb aquestes mesures, que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) considera injustificades, Foment pretén facilitar la convivència d'aquest sector amb el del taxi.





El gremi de taxistes ha dut a terme al llarg d'aquest any diferents aturades i mobilitzacions en protesta per l'intrusisme i la competència deslleial que, al seu parer, representen els VTC.





A això se suma el fet que aquest sector rebrà properament milers de noves llicències per via judicial, gràcies a un buit legal registrat entre els anys 2009 i 2015, que sobrepassaran encara en major quantia que en l'actualitat la ràtio que estableix la llei de donar una llicència d'VTC per cada trenta de taxi.





NOUS REQUISITS





En aquest context, i per facilitar la coexistència de tots dos modes de transport urbà, les noves mesures impediran als titulars de llicències VTC vendre-les en els dos anys següents a la seva consecució per evitar que s'especuli i es generin 'bombolles' amb aquests títols.





Així mateix, les empreses com Uber o Cabify d'inscriure tots els serveis que realitzin en un registre públic per garantir que s'efectuen d'acord amb la llei, és a dir, amb un contracte previ i sense superar la cota de transport fora d'una regió permesa.





A més, el Reial Decret "imposarà" que els vehicles a adscriure a noves autoritzacions VTC, encara que aquestes hagin estat obtingudes mitjançant sentència, han de complir els requisits vigents en aquest moment, amb independència dels que estiguessin vigents en el moment en què es va realitzar la sol·licitud original de la corresponent autorització.