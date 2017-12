Les coses estan malament, però es poden posar pitjor

El primer pas polític passarà per l'elecció de la Mesa del Parlament.





Estem a la recta final d'aquest nefast 2017, on la política o potser l'absència d'aquesta ha dinamitat pels aires la convivència aprofundint més en la ruptura social i en una clara divisió, en dos bàndols, entre els mateixos catalans, situació que trigarà unes quantes generacions en unir tolerància, diàleg i inclusió. Però aquesta sent una de les conseqüències, no ha estat l'única, l'economia ha patit un dur revés, els efectes estan encara per arribar, sense que tingui aspecte de solució en el pròxim any.





Els resultats electorals del passat 21D no han portat esperances d'una possible solució, amb un govern que pensi en la ciutadania. Si es torna a la situació anterior, amb declaració unilateral d'independència (DUI), es canvien les lleis pel sistema Express per adaptar-la als criteris polítics d'un sector, tornem una altra vegada al punt on s'estava abans dels comicis, però amb més crispació, menys tolerància i fugida d'empreses. Cal canviar el xip, tenir amplitud de mires, respectar les lleis i entre tots posar de la seva part perquè això no arribi a majors, que pot succeir.





Alguns pensen que mai cal mirar enrere, no coincideixo molt amb aquesta afirmació, sí que cal fer-ho en més d'una ocasió per no cometre els mateixos errors i aprendre d'ells i no reeditar. No és fàcil, però tampoc impossible.





Després de la ressaca electoral, ve la dura realitat de començar a moure fitxes: constituir el nou Parlament que segons els terminis fixats per Mariano Rajoy, la data límit és el 23 de gener. En aquesta sessió es triaran als membres de la Mesa i al president o presidenta de la cambra, que serà l'encarregat d'obrir consulta amb els líders de cada formació política, es convocarà el ple corresponent per celebrar el debat d'investidura, abans de deu dies hàbils des que es constitueixi el Parlament.





Aquests són els passos legals a seguir. Ara, la situació és de discussió entre els partits per veure qui presideix la Taula que juga un paper importantíssim. La Mesa és l'òrgan rector de la Cambra, és a dir, és l'encarregada d'organitzar el treball intern del Parlament i el govern de la institució. No és menor la seva funció. Hi ha problemes per arribar a un acord. Ciutadans vol la presidència, com a partit més votat, el bloc independentista no estan per la feina.





Pel que fa a l'elecció de "President de la Generalitat", les coses es compliquen encara més, si es tenen el compte diversos factors; el candidat proposat per Junts x Catalunya és Puigdemont que es troba fugit a Brussel·les, i el reglament de la cambra no contempla l'elecció per plasma de la primera autoritat de Catalunya. A això cal afegir-als diputats que estan amb ell, els que hi ha a la presó i els que poden ser imputats, que sumen la xifra de 16.





Què succeirà ?, vindran a votar ?, si no vinguessin, és el previsible, succeirien dues coses: que perdrien la majoria absoluta, o els implicats hauria de renunciar als seus actes per donar pas als següents de la llista. Problema següent: qui seria el nou candidat / a ?. Hauran pensant en aquest pla B ?. Vist les condicions en què es troba Puigdemont, pensar amb racionalitat, no és possible. Pot passar qualsevol cosa.





Així que, que els Reis Mags els porti molt carbó als nostres polítics, per haver-se portat molt malament ia la ciutadania, capacitat d'aguant, tolerància i "seny", perquè això va per llarg.





Les coses estan malament, però encara poden posar-se pitjor i no vull que a ningú se li s'ennueguin raïm.