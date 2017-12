José Zaragoza: "El PSC està disposat a donar suport a una Presidència del Parlament no independentista"

José Zaragoza (PSC) / EUROPA PRESS





El diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza, ha assegurat aquest dijous que estan disposats a donar suport a una Presidència del Parlament no independentista: "Si hi ha una oportunitat perquè no hi hagi un president independentista a la Mesa del Parlament ens trobaran" .





En una entrevista de 8TV, Zaragoza ha indicat que els socialistes volen que hi hagi una Taula diferent que eviti accions com les que es van produir en l'anterior legislatura, que "van portar el Parlament a saltar-se la llei ia trencar els drets dels diputats".





"Un dels grans problemes que va tenir el país és que la presidenta, Carme Forcadell, es va posar al servei d'un partit", ha valorat el diputat socialista, que ha considerat que seria bo per sortir del que ha qualificat d'embolic que en Parlament hagués una Taula diferent a la independentista.





Precisament aquest mateix dijous el portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha reclamat que el seu partit ocupi la Presidència del Parlament en haver estat la força més votada a les eleccions del 21 de desembre.





Zaragoza ha puntualitzat que la iniciativa política li correspon ara la líder de Cs a Catalunya, Inés Acostades, després de guanyar les eleccions el 21 de desembre: "Estem esperant que Inés Acostades torni de les vacances i ens digui, perquè encara no ens ha cridat ".