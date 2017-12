Barcelona i Toledo, les províncies més demandades per prendre el raïm en cases rurals

Augmenta la demanda de cases rurals per Cap d'Any





Barcelona (94%), Toledo (92%), Múrcia (91%) i La Palmas (90%) són les províncies més demandades per prendre el raïm en un allotjament rural, segons dades del portal de turisme rural EscapadaRural que assegura que la ocupació aquest any ha arribat a a tot Espanya el 76% tres punts més que en els anys anteriors.





El percentatge de reserves en lloguer complet i lloguer per habitacions ascendeix aquesta Cap d'Any al 79%, i el preu mitjà per persona i nit és de 25,41 euros.





Tres de cada quatre cases rurals del nostre país estaran aquesta Cap d'Any ocupades per turistes que trien allotjaments rurals per donar la benvinguda al nou any. Segons dades de EscapadaRural, l'ocupació d'aquest any del 76%, supera en tres punts percentuals a les dades registrades el 2016 i 2015 quan es van situar en el 73%.





L'increment en el percentatge d'ocupació per Cap d'Any segueix la tendència a l'alça de la passada Nit de Nadal i Nadal quan va obtenir un 49% d'ocupació, dos punts més en relació a 2016, el que demostra, segons el portal de reserves, l'auge dels allotjaments rurals per passar el Nadal en companyia de la família o els amics.





MÚRCIA, LÍDER D'OCUPACIÓ





Per comunitats autònomes, Múrcia se situa a la part alta de la taula amb un 91% d'ocupació, desterrant del primer lloc Catalunya que a la Nit de Cap d'Any de 2016 va aconseguir el major percentatge de reserves.





Aquesta l'última nit de l'any, Catalunya ocupa la segona posició amb el 89% seguida molt de prop per Navarra (88%), Aragó (84%) i Castella-la Manxa i Comunitat de Madrid (83%).





A la part alta de la taula, les Illes Balears és la comunitat que menys allotjaments tindrà ocupats per turistes rurals aquesta Cap d'Any amb un 46%. De prop el segueixen Astúries (49%), Galícia (52%), Cantàbria (55%) i Extremadura (62%).





Per províncies, Barcelona es consolida com el destí preferit per un 94% dels turistes rurals, seguit per Toledo (92%), Múrcia (91%), Las Palmas (90%) i Castelló, Terol, Àlaba i Navarra (88% ).





Menys persones escoltaran les campanades en allotjaments rurals des de les gallegues Orense i Lugo, que ocupen l'última posició amb un 41%. A continuació estan les Balears (46%), Astúries (49%), la Corunya i Santa Cruz de Tenerife (53%) i Cantàbria (55%).