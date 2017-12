Informàtica i estupidesa

Fa dos anys vaig formular una queixa davant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) en relació ambun assumpte que no ve al cas.





A jutjar pel nombre del procediment, vaig haver de presentar-la en els primers mesos del 2016, i a causa de la inacció de l'organisme en qüestió, possiblement més interessat en protegir i fer costat a les grans empreses monopolistes que a una altra cosa, doncs la veritat és que ja m'havia oblidat del tema, i no és estrany, doncs hant passat pràcticament dos anys, i tinc molts assumptes pendents...





Ahir vaig rebre una trucada telefònica d'una atenta secretària, dient-me que havia de facilitar-los el meu document nacional d'identitat i un correu electrònic. La veritat és que em van donar ganes de enviar-la a fer punyetes, però com la senyora era molt educada, i jo sóc un cavaller, vaig optar per facilitar aquestes dades, ja que anaven a avançar-me electrònicament la notificació corresponent.





Al moment rebo un missatge al mòbil, cosa que em fot molt, la veritat, i tot seguit un avís de notificació per correu electrònic, amb un munt d'advertiments legals, que por em va donar obrir-lo.





Després de trucar de nou, i dir-los que jo volia una notificació en paper, impresa, signada, segellada i registrada, ja que sóc de l'antiga època, i a més segur que hauré d'acabar recorrent contra la resolució, la pobra senyora va començar a balbucejar, com si jo li demanés un impossible, o l'enviament de la notificació a Mart.





Al final em va dir que sí, que me l'enviaven per correu, i en aquestes estem, però anem, com si em fessin un gran favor...





De què serveix la informàtica si un procediment de queixa per una determinada pràctica col·lusòria triga pràcticament dos anys a tramitar-se?





Vostès creuen que a hores d'ara de la pel·lícula m'importa molt que la notificació triga dos o tres dies més a arribar?





I quins beneficis obtenim, i em refereixo bàsicament a la informàtica judicial (cadascú sagna per la seva ferida), quan el sistema no funciona, cada dia es triga més anys a resoldre qualsevol assumpte nimi, i aquest país funciona cada vegada pitjor...?





Lamento ser tan pessimista, però és el que hi ha.





En qualsevol cas, i llevat d'excepcions, una cosa tinc clara: a més informatització de la societat, més estupidesa col·lectiva.





No hi ha res més perillós que un tonto amb un ordinador, ja que es creu que té accés a tot el coneixement acumulat per la nostra decadent -i ex cristiana- civilització occidental, sense adonar-se que el que la natura no dóna, la informàtica no ho presta...





En altres paraules, que cal entendre les coses, posar-les en el seu context, etc.





I, sobretot, no fiar-se de la primera bestiesa que llegeixis o vegis a internet, ja que qualsevol ximple pot penjar el que li doni la gana. És el cas de la Viquipèdia, per exemple, on en un article excel·lent sobre un determinat tema, pot entrar qualsevol analfabet funcional, a excretar les seves deposicions, que queden allà per l'eternitat, fins que algú amb més criteri es decideixi a esborrar-les.





En fi, que estem acabant l'any -menys mal-, i no convé ser tan pessimista.





Feliç Any Nou els desitjo, de tot cor.