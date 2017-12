Urkullu carrega contra Puigdemont: "Per dirigir un país, cal estar present"

Iñigo Urkullu a Ràdio Euskadi









El lehendakari, Iñigo Urkullu, creu que, "per fer política, cal estar present", perquè "no es pot dirigir un país només des de l'acció telemàtica o via internet". A més, ha apostat per "trencar els blocs" a Catalunya perquè "és una necessitat imperiosa que hi hagi diàleg amb voluntat d'acord intern" a Catalunya entre els partits amb representació al Parlament català.





En una entrevista a Ràdio Euskadi, Urkullu, ha fet una crida a restituir la situació catalana, "si més no a abans del 6 de setembre", i a abordar la solució per "vies polítiques, no penals ni judicials".





El president del Govern basc ha considerat que el que han ratificat els comicis del 21D és que, "no per una major participació, com així s'ha demostrat a Catalunya amb gairebé un 82%, hi ha hagut variació en els resultats" respecte a les anteriors eleccions.









